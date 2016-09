Koku stādu audzēšanas pieaugumu Latvijā nodrošina pieprasījums pēc šī produkta kaimiņvalstīs un pieejamais atbalsta apmērs privātmežu īpašniekiem, pirmdien vēsta laikraksts Dienas Bizness.

2015. gadā AS Latvijas valsts meži (LVM) eksportējusi 12 milj. koku stādu, kas ir par 25% vairāk nekā 2014. gadā. Salīdzinājumam: 2005. gadā šis apjoms tikko sasniedza 1 milj.

Iepriekšējos gados liels pieprasījums pēc ātraudzīgajām apsēm ir bijis no Lietuvas pircēju puses. Tā pamatā bija liels valsts atbalsts – aptuveni 4000 eiro/ha. Šajā Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu plānošanas periodā Lietuvā šis dāsnais atbalsts ir būtiski samazināts, tādēļ lietuvieši ir samazinājuši savu iepirkumu portfeli Latvijā. «Lietuvas klienti veidoja lauvastiesu no visiem ātraudzīgās apses pircējiem,» skaidro AS LVM struktūrvienības LVM Sēklas un stādi Kalsnavas kokaudzētavas vadītājs Jānis Lapše. Pašlaik apses stādus pārsvarā pērk Latvijas uzņēmumi un privātpersonas, kuras apmežo lauksaimniecībā neizmantotās zemes.

Visu rakstu Latvijas koku stādi nostiprina pozīcijas Zviedrijā lasiet 5. septembra laikrakstā Dienas Bizness.