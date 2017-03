Mildronāta pārdošanas apjomi pērn sasnieguši 31,2 miljonus eiro

A/s Grindeks oriģinālpodukts Mildronāts pērn pārdots par 31,2 miljoniem eiro, kas ir teju trešā daļa no uzņēmuma pagājušā gada gatavo zāļu pārdošanas apjoma.

2016. gadā Mildronāts tika pārdots 20 valstīs, vislielākais pieprasījums bija Krievijā, Lietuvā un Latvijā. «2015. un 2016. gada pārdošanas dati nav salīdzināmi, jo, ņemot vērā ekonomisko nestabilitāti vairākos Mildronāta pārdošanas tirgos, atsevišķās valstīs, noliktavās iepriekš bija izveidojušies vērā ņemami produkcijas uzkrājumi. Nenoliedzami, ka arī Šarapovas fenomens ir atstājis pozitīvu ietekmi uz pārdošanas apjoma pieaugumu,» saka a/s Grindeks valdes priekšsēdētājs Juris Bundulis.

DB jau rakstīja, ka meldonijs, kas ir medikamenta Mildronāts aktīvā viela, pagājušajā gadā tika iekļauts Pasaules Antidopinga aģentūras (WADA) aizliegto vielu sarakstā. Milzu atpazīstamību tas guva pērn pavasarī, kad šī viela tika atklāta Krievijas tenisa zvaigznes Marijas Šarapovas organismā.

Šobrīd a/s Grindeks strādā pie jauna, oriģināla kardioprotektīva preparāta, kuram vēl nav ne nosaukuma, ne preču zīmes. «Tas ir pilnīgi jauns oriģinālais produkts, kam ir atšķirīgs ķīmiskais sastāvs. Pašlaik tiek uzsākti jaunā kardioprotektīvā preparāta pirmās fāzes klīniskie pētījumi, kārtotas nepieciešamās formalitātes un atļaujas,» informē J. Bundulis. «Jaunās paaudzes Mildronāts atšķirsies ar to, ka tā iedarbīgā deva būs stipri vien mazāka un iedarbības ātrums nesalīdzināmi lielāks,» saka Mildronāta izgudrotājs, Latvijas Organiskās sintēzes institūta (OSI) Zinātniskās padomes priekšēdētājs, akadēmiķis Ivars Kalviņš, uzsverot, ka Mildronāta pamatproblēma ir tā, ka to neizraksta akūtos gadījumos, piemēram, saslimstot ar miokarda infarktu. «Mildronāts tik ātri neiedarbojas, lai to varētu palikt zem mēles kā nitroglicerīnu un tam būtu tūlītējs efekts, bet jaunais Mildronāts iedarbosies uzreiz,» viņš atzīst.

I. Kalviņš ir pārliecināts, ka WADA šobrīd meklē dažādas iespējas kā izvairīties no atbildības. «Nupat starptautiskā antidopinga aģentūra nopublicēja rakstu, par kuru man būtu kauns, ja zem tā būtu mans uzvārds. Tas bija klīniskais pētījums, kas veikts Rumānijā un kuru finansēja WADA. Pētījuma grupā bija veseli pieci cilvēki. Uz šiem pieciem cilvēkiem veiktā pētījuma rezultātus par to, kā meldonijs izvadās ārā no organisma, ekstrapolēs miljoniem atšķirīgo cilvēku visā pasaulē, kas to lieto,» ir sašutis I. Kalviņš. Viņš atzīst, ka šobrīd OSI neko nevar lietas labā darīt. «WADA pieiet no pozīcijas – mums ir aizdomas, jūs esat vainīgi. Šajā gadījumā nedarbojas nevainības prezumcija. Nekādu pierādījumu, lai atsātu Mildronātu aizliegto vielu sarakstā, WADA rīcībā nav un nevar būt, bet vienalga viņi sportistiem neļauj to lietot,» rezumē I. Kalviņš.