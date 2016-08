AS Olainfarm koncerna realizācija šā gada pirmajā pusgadā sasniegusi 53,5 miljonus eiro, kas ir par 7% vairāk nekā šajā periodā pērn, liecina kompānijas paziņojums Nasdaq Riga.

Līdz ar to šis ir bijis veiksmīgākais pirmais pusgads uzņēmuma vēsturē apgrozījuma ziņā. Tīrā peļņa ir 6,1 miljons eiro, kas ir par 34% mazāk nekā 2015. gada 1. pusgadā. Šī gada pirmajā pusgadā ir veikti uzkrājumi 2 miljonu eiro apmērā Ukrainas debitoru parādu nodrošināšanai. AS Olainfarm lielākie noieta tirgi šajā laikā bija Krievija, Latvija, Ukraina un Baltkrievija.

«Viens no būtiskiem Olainfarm darbības virzieniem ir izmantot mūsu mārketinga un loģistikas pieredzi, lai sekmētu meitasuzņēmumu noietu tiem labi zināmos un jaunos tirgos. Lai stiprinātu elastīgo medicīnisko produktu ražotāja Tonus Elast klātbūtni Krievijas tirgū, šomēnes reģistrējām tajā Olainfarm piederošu uzņēmumu Elast Medikl. Tas būs ekskluzīvs Tonus Elast produkcijas importētājs un izplatītājs Krievijā,» piebilst Valērijs Maligins, AS Olainfarm valdes priekšsēdētājs.

2016. gada 1. pusgadā AS Olainfarm realizācijas apjomi turpināja pieaugt visos tās galvenajos noieta tirgos, izņemot Krieviju, kurā tie, salīdzinot ar šo periodu pērn, samazinājās par 7%, un Kazahstānu, kur realizācijas apjomi saruka par 12%. 2016. gada 2. ceturksnī realizācijas apjomi Krievijā būtiski palielinājās, tāpēc Krievija atkal ir kļuvusi par AS Olainfarm lielāko noieta tirgu ar 30% īpatsvaru kopējā realizācijā. 2016. gada 1.pusgadā ir sasniegts būtisks realizācijas pieaugums Itālijā, kur tās apjoms palielinājies par 194%, Uzbekistānā – par 134%, un Turkmenistānā – par 97%. AS Olainfarm lielākie noieta tirgi 2016. gada pirmajā pusgadā ir Krievija, Latvija, Ukraina un Baltkrievija. Kopumā 2016.gada pirmajos sešos mēnešos AS Olainfarm produkcija realizēta 38 valstīs četros kontinentos.

2016.gada 2.ceturksnī uzņēmuma pārdošanas līdera pozīcijās ir atgriezies līdzeklis nervu sistēmas veselībai Neiromidin, kuru šī gada 1.ceturksnī apsteidza Adaptol. Kopējā pieprasītāko produktu koncentrācija ir palikusi nemainīga, jo desmit pieprasītākie produkti nepārsniedz 89% no kopējā realizācijas apjoma.

AS Olainfarm akcionāru pilnsapulce 2016. gada 7. jūnijā ir apstiprinājusi koncerna darbības plānu 2016. gadam, kas paredz, ka tā apgrozījums 2016. gadā tiek plānots 100 miljonu eiro apmērā, bet tīrā peļņa 10 miljonu eiro apmērā. Saskaņā ar neauditēto 2016. gada 1. pusgada pārskatu gada realizācijas plāns ir izpildīts par 54%, bet gada peļņas plāns – par 61%.