Olainfarm iegādājies 24% Baltkrievijas uzņēmuma NPK Biotest akciju

AS Olainfarm iegādājusies 24% Baltkrievijas farmācijas uzņēmuma NPK Biotest akciju, liecina kompānijas paziņojums Nasdaq Riga.

Tuvākajā laikā plānots slēgt līgumu par vēl 46% akciju iegādi, palielinot Olainfarm daļu līdz 70%. AS Olainfarm par 70% SIA NPK Biotest akciju samaksās 2,6 miljonus eiro. Līdz ar to AS Olainfarm varēs atsevišķus ražošanas procesus veikt uzņēmumā Baltkrievijā.

«Plānojam, ka NPK Biotest būs ne vien ražošanas platforma, kas palīdzēs atvieglot Olainfarm un tās meitaskompāniju darbu Baltkrievijā, bet arī papildinās koncerna produktu portfeli ar zāļu tējām un to maisījumiem,» piebilst Valērijs Maligins, AS Olainfarm valdes priekšsēdētājs.

SIA NPK Biotest ir viens no pirmajiem privātajiem farmācijas uzņēmumiem Baltkrievijā. To 1990. gadā Grodņā izveidoja grupa Baltkrievijas Zinātņu akadēmijas darbinieku. SIA NPK Biotest izstrādā un ražo dabiskas izcelsmes ārstniecības līdzekļus un uztura bagātinātājus. Tā produktu portfelī ir vairāk nekā 100 zāļu tēju, to maisījumu un ārstniecības augu pulveru. SIA NPK Biotest pieder četras aptiekas Grodņā. Uzņēmuma apgrozījums 2015. gadā bija 2,7 miljoni eiro.

Olainfarm koncernā ietilpst Latvijas zaļās farmācijas uzņēmums SIA Silvanols, aptieku tīkls SIA Latvijas aptieka, elastīgo medicīnisko izstrādājumu ražotājs Tonus Elast un ekokosmētikas ražotājs SIA Kiwi Cosmetics.

Olainfarm koncerna peļņa 2015. gadā bija 15,3 miljoni eiro. Tas ir par 25% vairāk nekā 2014. gadā un par 8% nekā 2012. gadā, kad tika sasniegts līdzšinējais peļņas rekords – 14,2 miljoni eiro. Koncerna lielākie noieta tirgi 2015. gadā bija Krievija, Latvija, Ukraina, Baltkrievija un Nīderlande.