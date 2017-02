Olainfarm konsolidētais apgrozījums šogad varētu sasniegt 120 miljonus eiro

AS Olainfarm provizoriskie konsolidētie 2017. gada janvāra rezultāti liecina, ka produktu realizācija ir sasniegusi 9,15 miljonus eiro, kas ir par 4% vairāk nekā šajā periodā pērn, informē uzņēmums.

Lielākais realizācijas pieaugums vērojams Gruzijā – par 615%, Lietuvā – par 161%, kā arī Polijā, kur realizācija pieaugusi par 25%. 2017. gada janvārī AS “Olainfarm” veica būtiskas piegādes uz Nīderlandi. Lielākie noieta tirgi bija Latvija, Krievija, Baltkrievija un Nīderlande.

AS Olainfarm piederošā aptieku tīkla SIA Latvijas aptieka realizācija 2017. gada janvārī sasniedza 1,72 miljonus eiro, kas ir par 4% vairāk nekā šajā laikā pērn. 2017. gada janvārī darbojās 66 aptiekas. Savukārt SIA Silvanols apgrozījums 2017. gada janvārī bija 0,5 miljoni eiro, kas ir par 56% vairāk nekā šajā periodā pērn. SIA Silvanols 2017. gada janvārī produkciju realizēja astoņās Eiropas valstīs, ar AS Olainfarm starpniecību arī Lietuvā, Krievijā un Baltkrievijā. Elastīgo medicīnisko izstrādājumu ražotāja SIA Tonus Elast realizācija 2017. gada janvārī veidoja 0,17 miljonus eiro, produkti tika realizēti 12 valstīs četros kontinentos.

Pēc nekonsolidētajiem AS Olainfarm provizoriskajiem rezultātiem produktu realizācija 2017. gada janvārī veidoja 7,78 miljonus eiro, kas ir tikpat, cik šajā periodā pērn. Lielākais realizācijas pieaugums vērojams Gruzijā – par 565%, Lietuvā – par 200%, kā arī Polijā – par 47%. 2017. gada janvārī AS Olainfarm veica būtiskas piegādes uz Nīderlandi un Argentīnu. Lielākie noieta tirgi bija Krievija, Baltkrievija, Latvija un Nīderlande. 2017. gada janvārī AS Olainfarm produkti tika realizēti 27 valstīs četros kontinentos. Pēc AS Olainfarm provizoriskajām aplēsēm uzņēmuma nekonsolidētais apgrozījums 2017. gadā varētu sasniegt 94 miljonus eiro, savukārt konsolidētais apgrozījums – 120 miljonus eiro. Saskaņā ar provizoriskajiem apgrozījuma rādītājiem 2017. gada janvārī ir sasniegti 8% no visa 2017. gadā plānotā nekonsolidētā apgrozījuma un 8% no gadā plānotā konsolidētā apgrozījuma.