Olainfarm realizācija februārī par 3% mazāka nekā pirms gada

AS Olainfarm provizoriskie konsolidētie 2017. gada februāra rezultāti liecina, ka produktu realizācija ir sasniegusi 8 miljonus eiro, kas ir par 3% mazāk nekā šajā periodā pērn.

Lielākais realizācijas pieaugums vērojams Gruzijā, kur tā palielinājusies par 35% un Krievijā, kur tā palielinājusies par 23%, savukārt lielākais realizācijas samazinājums vērojams Ukrainā, kur tā samazinājās par 33% un Lietuvā, kur tā samazinājās par 30%. 2017.gada februārī veiktas būtiskas piegādes arī uz Bulgāriju, Moldovu un Vāciju. Lielākie noieta tirgi bija Krievija, Latvija, Ukraina un Baltkrievija.

AS Olainfarm piederošā aptieku tīkla SIA Latvijas aptieka realizācija 2017. gada februārī veidoja 1,68 miljonus eiro, kas ir par 3% mazāk kā pērn. Šajā laikā darbojās 68 aptiekas. SIA Silvanols apgrozījums 2017. gada februārī bija 0,57 miljoni eiro, kas ir par 21% vairāk nekā šajā periodā pērn. SIA Silvanols 2017. gada februārī realizēja produktus sešās Eiropas valstīs, ar AS Olainfarm palīdzību arī Baltkrievijā. SIA Tonus Elast realizācija šajā laika posmā sasniedza 0.77 miljonus eiro un tā tika veikta 17 valstīs trīs kontinentos.

2017. gada divos mēnešos provizoriskais konsolidētais AS Olainfarm realizācijas apjoms sasniedzis 17,1 miljonus eiro, kas ir par 0.3% vairāk nekā attiecīgajā periodā 2016. gadā. Visstraujākais realizācijas pieaugums šī gada divos mēnešos vērojams Gruzijā, kur tās apjoms palielinājies par 327% un Nīderlandē, kur tās apjoms palielinājies par 258%, savukārt realizācijas apjoms visvairāk ir krities Ukrainā - par 42% un Kazahstānā - par 37%. AS Olainfarm lielākie noieta tirgi 2017. gada divos mēnešos ir Krievija, Latvija, Baltkrievija un Ukraina.

2017. gada pirmajos divos mēnešos AS Olainfarm piederošā aptieku tīkla SIA Latvijas aptieka realizācija sasniedza 3,4 miljonus eiro, kas ir tikpat, cik šajā periodā pērn. SIA Silvanols apgrozījums 2017. gada divos mēnešos bija 1.06 miljoni eiro. Tas ir par 34% vairāk nekā šajā periodā pērn, kad SIA Silvanols apgrozījums bija 0,79 miljoni eiro. SIA Silvanols produkcija tika realizēta deviņās Eiropas valstīs, ar AS “Olainfarm” palīdzību arī Krievijā un Baltkrievijā. SIA Tonus Elast realizācijas apjoms 2017. gada divos mēnešos sasniedza 0.94 miljonus eiro. Uzņēmuma produkcija tika realizēta 21 valstī četros kontinentos.

Pēc nekonsolidētajiem AS Olainfarm provizoriskajiem rezultātiem produktu realizācija 2017. gada februārī veidoja 6 miljonus eiro, kas ir par 14% mazāk nekā šajā periodā pērn. Lielākais realizācijas pieaugums vērojams Azerbaidžānā, kur tās apjoms palielinājies par 67%, un Krievijā – par 8%, savukārt lielākais realizācijas samazinājums notika Kazahstānā - par 64% un Lietuvā - par 39%. 2017. gada februārī AS “Olainfarm” veica būtiskas piegādes arī uz Bulgāriju, Vāciju un Moldovu. Lielākie noieta tirgi bija Krievija, Latvija, Ukraina un Baltkrievija. 2017. gada februārī AS Olainfarm produkti realizēti 23 valstīs Eiropā un Āzijā.

Pēc nekonsolidētajiem AS Olainfarm provizoriskajiem rezultātiem produktu realizācija 2017. gada divos mēnešos veidoja 13,7 miljonus eiro – tas ir par 7% mazāk nekā attiecīgajā periodā 2016. gadā. Visstraujākais realizācijas pieaugums šī gada divos mēnešos vērojams Nīderlandē, kur tās apjoms palielinājies par 258% un Gruzijā, kur tā pieauga par 229%, savukārt vislielākais realizācijas kritums bija vērojams Kazahstānā - par 62% un Ukrainā - par 40%. AS Olainfarm lielākie noieta tirgi 2017. gada divos mēnešos ir Krievija, Latvija, Baltkrievija un Ukraina. Kopumā 2017. gada divos mēnešos AS Olainfarm produkti ir realizēti 33 valstīs četros kontinentos.

Pēc AS Olainfarm aplēsēm uzņēmuma nekonsolidētais apgrozījums 2017. gadā varētu sasniegt 96 miljonus eiro, savukārt konsolidētais apgrozījums – 127 miljonus eiro. Saskaņā ar provizoriskajiem apgrozījuma rādītājiem 2017. gada divos mēnešos ir sasniegti 14% no visa 2017. gadā plānotā nekonsolidētā apgrozījuma un 13% no gadā plānotā konsolidētā apgrozījuma.