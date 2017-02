Olainfarm valde piedāvā izmaksāt dividendes

AS Olainfarm konsolidētais peļņas un zaudējumu aprēķins par koncerna darbību 2016. gadā liecina, ka koncerns ar 111,2 miljonu eiro realizāciju ir sasniedzis jaunu apgrozījuma rekordu, informē uzņēmums.

Pērn koncerna realizācija pieauga par 14%, salīdzinot ar 2015. gadu. Tā peļņa 2016. gadā ir 10,1 miljons eiro, kas ir par 33% mazāk nekā 2015. gadā, kad tā bija 15,2 miljoni eiro. 2016. gada peļņu ļoti būtiski ietekmēja veiktie uzkrājumi debitoru parādu nodrošināšanai aptuveni 7 miljonu eiro apmērā. AS “Olainfarm” valde piedāvā izmaksāt akcionāriem dividendes 0,66 eiro apmērā par akciju no mātesuzņēmuma 2016. gada peļņas un, ja radīsies vajadzība, arī no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas. To varētu darīt vienādos maksājumos 2017. gada otrā, trešā un ceturtā ceturkšņa beigās.

«2016. gads Olainfarm bija nozīmīgs ne vien ar to, ka papildinājām koncernu ar četriem meitasuzņēmumiem, bet arī uzstādījām apgrozījuma rekordu. Pirmo reizi Olainfarm vēsturē tā apgrozījums sasniedza un pat pārsniedza 100 miljonus eiro. Lai gadu no gada celtu sasniedzamo mērķu latiņas, mums ir jākļūst arvien spēcīgākiem. Tāpēc integrējam iegādātos uzņēmumus koncernā, papildinām produktu portfeli, nostiprināmies esošajos tirgos un apgūstam jaunus, kā arī lūkojamies pēc jauniem meitasuzņēmumiem dažādās ar farmāciju saistītās nozarēs,» norāda Valērijs Maligins, AS Olainfarm valdes priekšsēdētājs.



2016. gada ceturtais ceturksnis realizācijas ziņā bija visu laiku veiksmīgākais ceturksnis AS Olainfarm koncerna vēsturē. Tajā koncerna realizācijas apjoms sasniedza 32,6 miljonus eiro, kas ir par 27% vairāk nekā šajā periodā 2015. gadā. Koncerna peļņa 2016. gada ceturtajā ceturksnī bija 2,3 miljoni eiro, kas ir par 13% mazāk nekā 2015. gada ceturtajā ceturksnī. Šajā laikā tika veikti uzkrājumi 2,47 miljonu eiro apmērā.



Visstraujākais realizācijas pieaugums 2016. gadā ir vērojams Uzbekistānā, kur tās apjoms palielinājies par 65%. 2016. gadā kopumā, salīdzinot ar tā deviņiem mēnešiem, būtiski (no 29% līdz 34%) ir pieaudzis Krievijas īpatsvars kopējā realizācijā. To ir sekmējis īpaši augsts noiets šajā tirgū 2016. gada ceturtajā ceturksnī. Realizācijas īpatsvars Ukrainā ir samazinājies par 3 procentpunktiem (līdz 13%), kamēr pārējās valstīs tas gandrīz nav mainījies. AS “Olainfarm” koncerna lielākie noieta tirgi 2016. gadā bija Krievija, Latvija, Ukraina un Baltkrievija.



Koncerna mātesuzņēmums 2016. gadā noslēdza vairāku produktu reģistrāciju Igaunijā, Kirgizstānā, Azerbaidžānā, Uzbekistānā, Tadžikistānā, Ukrainā, Mongolijā, Armēnijā, Turkmenistānā, Bosnijā un Hercegovinā. 2016. gada ceturtajā ceturksnī vien ir pabeigta 10 produktu reģistrācija piecās valstīs. Turpinās reģistrācijas procesi Armēnijā, Krievijā, Kazahstānā, Lietuvā, Moldovā, Albānijā, Turcijā, Bosnijā un Hercegovinā. AS Olainfarm ir uzsākusi vēl vairāku produktu reģistrāciju Turcijā.



AS Olainfarm akcionāru pilnsapulce 2016. gada 7. jūnijā ir apstiprinājusi koncerna darbības plānu 2016. gadam. Koncerna apgrozījums 2016. gadā tika plānots 100 miljonu eiro apmērā, bet tīrā peļņa – 10 miljonu eiro apmērā. Saskaņā ar šo neauditēto 2016. gada pārskatu gada realizācijas plāns ir izpildīts par 111%, bet gada peļņas plāns – par 101%.