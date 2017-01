Pabeigta cūku likvidēšana Āfrikas cūku mēra skartajā saimniecībā

Lielbritānijas banka HSBC gatavojas darbinieku pārcelšanai uz Parīzi

Lielbritānijas un Eiropas lielākā banka HSBC, visticamāk, simtiem darbavietu pārvietos no Londonas uz Parīzi, vēsta Deutsche Welle. Šāds solis esot loģisks, Lielbritānijai izstājoties no Eiropas Savienības. Runājot no Pasaules ekonomikas...