Alus brūzī audzē tējas sēni

SIA Bauskas alus investē inovatīvos produktos, paplašinot bezalkoholisko dzērienu klāstu, kā arī sāk jaunas alus šķirnes un kokteiļa ražošanu, trešdien vēsta laikraksts Dienads Bizness.

2016. gads SIA Bauksas alus ir bijis visnotaļ veiksmīgs, pērn uzņēmuma apgrozījums bija aptuveni 5 milj. eiro, stāsta SIA Bauskas alus valdes loceklis Vladimirs Barskovs, kurš uzņēmumā strādā jau 18 gadus.

Uzņēmuma ražotās tējas sēnes dzēriena tehnoloģija ir pārņemta no Vladivostokas, taču receptūra izstrādāta Latvijā, izvērtējot patērētāju garšas īpatnības. Pati tējas sēne uz Latviju ir atceļojuši no tālās pilsētas. Šogad uzņēmums sāks ražot arī Dr. Kombucha karkade tējas sēnes dzērienu. «Tas ir īsts dzīvības eliksīrs. Tautas medicīnā to iesaka organisma imūnsistēmas un zarnu trakta darbības uzlabošanā, tas ir bagāts ar B grupas vitamīniem. Tā ražošanā netiek izmantoti konservanti. Plānojam tējas sēnes dzērienus realizēt lielajās tirdzniecības ķēdēs. Būs nepieciešama reklāmas kampaņa, jo jaunā paaudze neko daudz par tējas sēni un tās pozitīvo ietekmi uz veselību nezina. Padomju laikos daudzi to audzēja trīslitru burkās,» atceras V. Barskovs.

