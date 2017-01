Piena produktu cenas jau pieaugušas vidēji par 15 % un, visticamāk, turpinās kāpt. Cenu pieaugums gaidāms arī kafijai, cukuram un augu eļļām, otrdien raksta laikraksts Dienas Bizness.

Piena produktu cenu pieaugums veikalos turpinās un tas var sasniegt 30% tuvākajā laikā, zina stāstīt Agroresursu un ekonomikas institūta Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra (LTVC) vadītāja Ingūna Gulbe. Vienlaikus viņa piebilst, ka veikali nav ieinteresēti cenu celšanā, jo iedzīvotāju pirktspēja ir ļoti zema un arī biznesa skatījums par nākotnes izredzēm nav pārāk optimistisks.

Pēdējos mēnešus Latvija bijusi viens no līderiem piena iepirkuma cenu kāpumā starp Eiropas Savienības valstīm. Pēdējos piecos mēnešos vidējā piena iepirkuma cena pieaugusi no 177,25 eiro/t līdz 304,10 eiro/t, liecina Latvijas Piensaimnieku Centrālās savienības (LPCS) informācija. Cenu kāpums izskaidrojums ar to, ka Eiropā auga pieprasījums pēc piena produktiem, jo tā veiksmīgi atradusi eksporta iespējas citos tirgos, tostarp Āzijā, kur pērn deviņos mēnešos ieveda tikpat daudz piena, cik iepriekš visa gada laikā. Pieprasījums pēc piena audzis, jo Lietuvas zemnieku kooperatīvs atvēris jaunu rūpnīcu Kauņā, darbu Bauskā sākusi jauna piena rūpnīca, piens joprojām ir vajadzīgs arī poļu pārstrādātājiem, tādēļ iepirkuma cenas augušas.

I. Gulbe domā, ka nav pamata izejvielas cenas kāpumam līdz 40 centu robežai, jo pasaulē pārdot piena pulveri, kas ražots no tik dārgas izejvielas, ir grūti. Šī iemesla dēļ gan ticamāks ir iepirkumu cenas samazinājums. I. Gulbe ir skarba vērtējumā – līdz šim Latvijas uzņēmumi nav spējuši būt veiksmīgi pasaules tirgos, neskatoties uz zemāko piena iepirkuma cenu un tas liecina - problēma pastāv pārstrādes sektorā – vai nu nav efektivitātes, vai nav prasmes pārdot.



