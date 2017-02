Kļavu sulu bizness jau sācies

Latvijā ir sācies kļavu sulu tecēšanas laiks, pastāstīja aptaujātie kļavu sulu pārstrādes uzņēmumi.

Uzņēmuma Sula vadītājs Linards Liberts stāstīja, ka kļavu sulas masveidā tiek tecinātas kopš pagājušās nedēļas, kas ir ierasts laiks to ieguvei. «Pirmo urbumu veicu jau janvāra trešajā nedēļā, bet īstenais kļavu sulu ieguves laiks sācies tagad,» sacīja Liberts.

Viņš piebilda, ka kļavas labi dod sulu saulainās dienās, savukārt apmākušās dienās ievākt sulu ir grūtāk. Tā kā nākamnedēļ sinoptiķi gaisa temperatūru daudzviet sola «plusos», apstākļi kļavu sulu tecināšanai būs piemēroti.

Savukārt bērzu sulas, visticamāk, varēs sākt iegūt marta otrajā pusē, atkarībā no laika apstākļiem, kas arī ir ierastais laiks bērzu sulu ieguvei.

Smiltenes novada uzņēmuma Kainaiži (zīmols Birzī) īpašnieks Ervins Labanovskis sacīja, ka kļavu sulas sāk tecināt diezgan agri un to ieguves periods ir diezgan ilgs. «Kļavas var nedaudz sākt dot sulu un atkal pārstāt to dot, atkarībā no laikapstākļiem. Šur tur tās jau tek, vairāk Zemgalē,» teica Labanovskis, piebilstot, ka pats pirmos urbumus Ziemeļvidzemē veica pirms nedēļas. Arī citviet kļavu sula sāk parādīties.

Viņš piebilda, ka koks sāk atdzīvoties, tiklīdz zeme pakāpeniski sāk atsalt. «Vispirms sulu sāk dot kļavas, jo tās var dzīt sulu aukstākos apstākļos. Kļavu sula arī ir saldāka, līdz ar to tās sasalšanas temperatūra nav tik augsta kā bērzam,» teica Labanovskis. Ja ilgāku laiku gaisa temperatūra konstanti būs «plusos», kļavu sulu masveida tecināšana sāksies marta sākumā.

Rīgas centrāltirgus mājaslapā pieejamā informācija liecina, ka pirmās kļavu sulas tajā nopērkamas kopš 20.februāra. Pirmo pavasara kļavu sulu piedāvājumu sarūpējis ilggadējs centrāltirgus tirgotājs no Auces Guntis Klūga. Centrāltirgū kļavu sulas cena saglabājusies iepriekšējo gadu līmenī - 1,5 eiro par litru sulas.

Pērn pirmās kļavu sulas Rīgas tirgos bija pieejamas marta sākumā.