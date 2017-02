Piena pārstrādes koncerns Preiļu siers pērn attīstībā ieguldījis gandrīz četrus miljonus eiro

Piena pārstrādes koncerns Preiļu siers pagājušajā gadā grupas uzņēmumu attīstībā ir ieguldījis gandrīz četrus miljonus eiro, aģentūrai LETA sacīja piena pārstrādes AS Preiļu siera valdes priekšsēdētājs Jāzeps Šņepsts.

Viņš pastāstīja, ka koncerns pagājušajā gadā īstenojis vairākus investīciju projektus, lielākos ieguldījumus veicot tieši meitas uzņēmumos. Kompānijas meitas uzņēmumā A/s Latgales piens pagājušajā gadā ierīkots jauns, moderns biezpiena cehs. Arī citās meitas kompānijās iegādātas jaunas tehnoloģiskās iekārtas. A/s Preiļu siers pērn rekonstruēti ūdensapgādes ārējie tīkli.

Grupa kopumā ir investējusi gandrīz četrus miljonus eiro, sacīja Šņepsts.

Viņš teica, ka arī šogad koncerns neapstāsies un plāno investēt attīstībā. Būvējam jaunu piena bloku un jaunu korpusu vienā no savām fermām, sacīja Šņepsts, piebilstot, ka tādējādi iecerēts palielināt piena kā izejvielas ražošanu, lai to mazāk nāktos iepirkt no citiem.

Jau ziņots, ka piena pārstrādes koncerna AS Preiļu siers apgrozījums 2015.gadā bija 63,411 miljoni eiro, kas ir par 22,9% vairāk nekā gadu iepriekš, bet koncerna peļņa pieauga 1,7 reizes un bija 3,301 miljons eiro.

Koncernā "Preiļu siers" ietilpst A/s "Preiļu siers" un meitas kompānijas AS Latgales piens, AS "Krāslavas piens", SIA "Sēļi", SIA "Agrofirma Turība", SIA "Zolva" un SIA "Vietējā".

Preiļu siers" reģistrēts 1991.gadā, uzņēmuma pamatkapitāls ir 5 145 899 eiro.