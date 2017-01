Praktiskās ievirzes pētījumiem pieteikti projekti par 145 miljoniem eiro

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) sāk slēgt pirmos līgumus ar uzņēmumiem par Eiropas Savienības (ES) fondu projektu īstenošanu Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotajā programmā, kas paredz Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) atbalstu praktiskas ievirzes pētījumiem.

Līgumus CFLA slēdz ar zinātniskām institūcijām un uzņēmumiem, kuru projekti pēc izvērtēšanas tika apstiprināti. Kopā šajā programmā tika pieteikti 309 projekti par summu 145 057 174, 09 eiro. Atlases gaitā tālāk tika virzītas 74 projektu idejas, kas sākotnēji saņēma apstiprinājumu ar nosacījumiem. Pašreiz pēc precizējumu saņemšanas 48 projekti ir apstiprināti, bet par pirmo četru projektu īstenošanu jau tiek slēgti līgumi.

Līgums noslēgts ar AS Grindeks, kas ir viens no vadošajiem farmācijas uzņēmumiem Latvijā. Projekta mērķis ir izstrādāt jaunas tehnoloģijas divu onkoloģijas preparātu – Pazopanibs un Nilotinibs – iegūšanai. Pētījumu veiks atklātā iepirkumu konkursā izvēlēta zinātniskā institūcija –Latvijas Organiskās sintēzes institūts. Projekta īstenošanai paredzēti 27 mēneši, un tā kopējās attiecināmās izmaksas – 265 188,45 eiro, tai skaitā ERAF ieguldījums – 142 456,60 eiro.

Ar Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtu, kas ir Latvijā vadošā institūcija jaunu funkcionālu materiālu pētniecībā, CFLA noslēgusi vienošanos par rūpniecisko pētījumu. Projekta mērķis ir dažādu optisko viļņvadu ierīču izstrādāšana, tajās izmantojot līdz šim pētītos oriģinālos organiskos materiālus. Projekta gaitā paredzēts demonstrēt vairākus ierīču prototipus, kuri veidoti, izmantojot organiskos materiālus. Šajos prototipos tiks izmantoti unikāli Latvijā sintezēti un pētīti organiski materiāli. Projekta īstenošanai paredzēti 36 mēneši, un tā kopējās attiecināmās izmaksas – 658 172,49 eiro, tai skaitā ERAF ieguldījums – 550 561,29 eiro.

Līgums noslēgts arī ar SIA Baltijas datoru akadēmija, kas ir lielākais profesionālās pilnveidošanas un speciālistu sertifikācijas centrs Baltijas valstīs un ietilpst Lattelecom uzņēmumu grupā. Projektā rūpnieciska pētījuma ietvaros pētīs efektīvu cilvēkresursu pārvaldību, izmantojot IKT sniegtās priekšrocības, formalizēs mērķtiecīgas kompetenču pārvaldības procesu, izveidos zinātniski un empīriski pamatotu kompetenču pārvaldības informāciju tehnoloģiju (IT) sistēmas prototipu, nodrošinot starptautiskajā biznesa vidē pielietojamu IT sistēmu veidošanu un kompetencēs balstītas pieejas ieviešanu. Projekta mērķis ir radīt zinātniski pamatotu IT atbalsta sistēmas prototipu un analizēt tā ietekmi uz organizācijas mērķu sasniegšanu. Projekta īstenošanai paredzēti 36 mēneši, un tā kopējās attiecināmās izmaksas – 543 880,70 eiro, tai skaitā ERAF ieguldījums – 271 940,35 eiro.

Ar SIA Tilde noslēgts līgums par projektu valodu apstrādes jomā, un tā gaitā pētīs, analizēs un novērtēs dažādus neironu tīklu algoritmus, lai atrastu piemērotākos risinājumus vairākiem nozīmīgiem valodas tehnoloģiju uzdevumiem. Projekts tiks īstenots sadarbībā ar Latvijas Universitāti. Projekta īstenošanai paredzēti 34 mēneši, un tā kopējās attiecināmās izmaksas – 690 672,13 eiro, tai skaitā ERAF ieguldījums – 484 384,04 eiro.

Šīs ES fondu programmas mērķis ir atbalstīt pētniecību, kas sniedz ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, zinātnes un tehnoloģiju cilvēkkapitāla attīstībā un jaunu zināšanu radīšanā tautsaimniecības konkurētspējas uzlabošanai. Atbalstīti tiek pētniecības projekti, kas sniedz ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas noteikto tautsaimniecības transformācijas virzienu un izaugsmes prioritāšu īstenošanā un šādu specializācijas jomu attīstībā: zināšanu ietilpīga bioekonomika, biomedicīna, medicīnas tehnoloģija, biofarmācija un biotehnoloģija, viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas, viedā enerģētika, kā arī informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.