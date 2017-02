Saredz nišu iepakojuma segmentā

Pēdējā laikā ienākumus poligrāfijas nozarei atņem internets, taču e-grāmatas ražošanas apjomus būtiski nav ietekmējušas. «Kopumā klienti pasūta arvien mazāk drukātu reklāmas materiālu. Savukārt e-grāmatas nozarei draudus nerada. Tā paaudze, kas lasa drukātas grāmatas, to turpina darīt, kamēr tā neizmirs, drukātās grāmatas būs pieprasītas,» atzīst poligrāfijas servisa uzņēmuma Zemgus LB valdes priekšsēdētājs Ervīns Lasmanis. Uzņēmumā strādā 48 darbinieki.

Atrast kvalificētus darbiniekus neesot problēma. «Labus speciālistus gatavo Rīgas Valsts tehnikums, bet vidējā alga kvalificētiem drukas nozares darbiniekiem (iespiedējiem, tehnologiem un maketētājiem) ir visnotaļ augsta,salīdzinot ar valstī vidējo algu. Vidēji labi speciālisti mēnesī saņem 1350 eiro (bruto),» viņš saka.

SIA Zemgus LB plāno būtiski palielināt papīra un kartona iepakojuma materiālu ražošanu. «Nākamo divu gadu laikā trīskāršosim iepakojuma apjomu, paredzams, ka 2018. gadā tas veidos 30% no uzņēmuma apgrozījuma,» stāsta E. Lasmanis. Lai šo mērķi īstenotu, uzņēmums šogad plāno iegādāties jaunu digitālās drukas mašīnu, kas maksā aptuveni 300 tūkstošus eiro. «Šobrīd lielveikalos notiek pāreja no plastmasas uz papīra pirkuma maisņiem, to īpatsvars būtiski palielināsies.Tāpēc kartona iepakojuma segmentā mēs redzam savu nišu, » saka E. Lasmanis. Lai efektivizētu ražošanas procesus, šogad SIA Zemgus LB plāno ieviest modernu ražošanas un uzskaites vadības programmu, investējot tajā 30 tūkstošus eiro. Pēdējos divos gados uzņēmumus veicis nozīmīgas investīcijas ražošanas iekārtās un darbinieku izglītošanā, pērn uzņēmums iegādājies iepakojuma ražošanas iekārtas par 200 tūkstošiem eiro un ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atbalstu organizējis darbinieku apmācības, šim mērķim piesaistot aptuveni 30 tūkstošus eiro no Eiropas Savienības (ES) struktūrfondiem.

72% no SIA Zemgus LB saražotās produkcijas ir dažādi reklāmas materiāli (bukleti, katalogi, afišas u.c.), 12% veido digitālā druka un lielformāta druka, 10% - iepakojums, bet 6% - grāmatas. «SIA Zemgus LB var nodrošināt visplašāko drukas pakalpojumu klāstu, uzņēmums ražo poligrāfijas izstrādājumus no A līdz Z, kas ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu konkurētspēju,» atzīst E. Lasmanis. 20% produkcijas SIA Zemgus LB eksportē. Galvenais eksporta tirgus ir Skandināvijas valstis (Zviedrija un Dānija). Arī turpmāk uzņēmums eksportā plāno saglabāt fokusu uz šīm valstīm. «Latvijas poligrāfijas uzņēmumi jau ir iestaigājuši taciņu Skandināvijas tirgū, tie sevi ir veiksmīgi apliecinājuši ar augstu kvalitāti, » norāda E. Lasmanis. 2016. gadā SIA Zemgus LB apgozījums palielinājās par 7%, sasniedzot 2,7 miljonus eiro. «2015. gadā uzņēmums palielināja apgrozījumu par 25%, arī 2016. gadā mēs sasniegtu līdzīgu apgrozījuma pieaugumu, ja nebūtu būtiski samazinājies ES fondu līdzekļu atbalsts valsts ekonomikai. Tā kā tuvākie pāris gadi šajā ziņā izskatās cerīgi, arī poligrāfijas nozarē gaidāma izaugsme,» prognozē E. Lasmanis. Viņš lēš, ka 2017. gadā uzņēmuma apgrozījums būs vismaz 3 miljoni eiro. Pēdējos gados papīra cena pasaulē būtiski nav mainījusies, tāpēc netiek gaidīta poligrāfijas izstrādājumu cenas palielināšanās.

Uzņēmums apsver iespēju paplašināties, palielinot gan ražošanas telpu platību, gan ražošanas jaudas. Pērn, uzņēmums saražoja 1700 tonnu poligrāfijas izstrādājumu, bet šogad plāno saražot 2000 tonnas. Tāpat tuvākajā nākotnē plānots pāriet no divu uz trīs maiņu darba dienu.