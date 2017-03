SIA Broceni Pellets saņem UIN atlaidi jaunas rūpnīcas izveidei

Ministru kabinets otrdien atbalstīja Ekonomikas ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu par uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) atlaides piešķiršanu SIABroceni Pellets investīciju projekta Koksnes granulu rūpnīcas izveide Brocēnu novadāīstenošanai, informē EM.

SIA Broceni Pellets ir viens no Graanul Invest grupas uzņēmumiem un jaunās rūpnīcas izveide ļaus palielināt Graanul Invest grupas kopējo ražošanas apjomu, izmantot Dienvidkurzemes mežizstrādes un kokapstrādes uzņēmumu radīto izejvielu bāzi, kā arī pilnveidot ražošanas tehnoloģiju, kombinējot esošo rūpnīcu veiksmīgākos risinājumus.



Kopumā SIA Broceni Pellets investīciju projekta ietvaros plāno veikt ieguldījumus 21,6 milj. eiro apmērā, līdz ar to pēc projekta īstenošanas SIA Broceni Pellets būs tiesības piemērot UIN atlaidi 5,4 milj. eiro apmērā. Investīciju projekta plānotais īstenošanas ilgums ir 20 mēneši.



Ekonomikas ministrija uzskata, ka valstij ir jāstimulē mērķtiecīgas un ilgtermiņa investīcijas, lai uzņēmēji varētu veidot jaunus uzņēmumus, stiprināt savu konkurētspēju, attīstītu jaunus, ienesīgākus produktus un pakalpojumus, paplašinātu eksporta iespējas un veidotos nepieciešamie priekšnoteikumi jaunu darba vietu izveidei, kā arī nodarbināto algu kāpumam.



SIA Broceni Pellets iesniegto investīciju projektu pozitīvi novērtēja investīciju projektu pieteikumu vērtēšanas komisija, rosinot uzņēmumam piešķirt UIN atlaidi, kuru uzņēmums varēs piemērot pēc investīciju projekta īstenošanas.



SIA Broceni Pellets ir 27. projekts, kuru Ministru kabinets ir atbalstījis.



Ar mērķi veicināt ekonomikas izaugsmi, piesaistot Latvijai lielās investīcijas, likums Par uzņēmumu ienākuma nodokli paredz UIN atlaidi par atbalstāmo investīciju projekta ietvaros veiktajiem sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem. Lai uzņēmums iegūtu tiesības piemērot UIN atlaidi, tam ir jāizpilda vairāki nosacījumi, tai skaitā, sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem ir jābūt veiktiem, lai izveidotu jaunu uzņēmējdarbības vietu, palielinātu ražošanas vai pakalpojumu jaudu, uzsāktu tādas jaunas produkcijas ražošanu, kādu nodokļa maksātājs iepriekš nav ražojis, vai būtiski mainītu ražošanas procesu.



Likums paredz piemērot UIN atlaidi 25% (ja kopējā sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu summa ir līdz 50 milj. eiro) vai 15% (ja kopējā sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu summa ir no 50 milj. eiro līdz 100 milj. eiro) apmērā par investīciju summu, kas pārsniedz 10 milj. eiro. Savukārt UIN atlaidi ne vairāk kā 11,9 % apmērā var piemērot sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu summas daļai, kas pārsniedz 100 milj. eiro, ja Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par atbalstāmo investīciju projekta atbalstīšanu un Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu par atbalstāmo investīciju projekta saderīgumu ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.



UIN atlaidi piemēro taksācijas periodā, kurā pabeigts atbalstāmo investīciju projekts, un, ja nodokļa maksātāja taksācijas periodā aprēķinātais UIN ir mazāks nekā aprēķinātā atlaide, nodokļa maksātājs par nodokļa atlaides neizmantoto daļu var samazināt nākamajos taksācijas periodos aprēķināto UIN, līdz atlaide ir izmantota pilnībā, taču ne ilgāk kā 16 nākamajos taksācijas periodos hronoloģiskā secībā.



Lēmumu par atbalstāmā investīciju projekta atbalstu pieņem Ministru kabinets, ņemot vērā Ekonomikas ministrijas izveidotās komisijas izvērtējumu par projekta paredzamo ietekmi uz valsts ekonomiku.