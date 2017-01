SIA Sportswear Lab sporta apģērbu ražo gadu, taču uzņēmuma īpašniekam Kārlim Berlandam ražošanas vadītāja pieredze šajā biznesā ir vairāk nekā sešus gadus.

Uzņēmums pamatā ražo apģērbu velokomandām un individuāliem braucējiem, kuri vēlas speciāli viņiem izgatavotu apģērbu ar viņu izvēlētu dizainu. Taujāts, kādēļ izvēlē krita par labu velosipēdistu apģērbam, K. Berlands atzīst, ka pats ir aizrautīgs velobraucējs, par iespēju to ražot viņš sapņoja jau sen. Kad radusies iespēja, viņam daudz nebija jādomā, lai šo izaicinājumu pieņemtu. Sākt biznesu pamudināja fakts, ka Latvijā augstas kvalitātes veloapģērbs komandām nebija pieejams. Vienīgā iespēja bija to pasūtīt no ārzemēm. «Pamatā ražojam veloapģērbu – sākot no pavisam vienkārša un beidzot ar visaugstākā līmeņa produktiem, bet tā kā tehnoloģijas atļauj, labprāt pieņemam pasūtījumus arī T-kreklu, hokeja kreklu un gandrīz jebkura cita sporta veida un citu apģērbu ražošanai. Tas ir papildus ienākumu avots un nodrošina ražošanas nepārtrauktību, jo pamatprodukts ir sezonāls. Jāizmanto jebkura iespēja un jātur acis plaši vaļā,» viņš saka.

K. Berlands teic, ka Latvijā ir vairāki sporta apģērba ražotāji un spēcīgu konkurenci rada arī ārvalstu uzņēmumi, tomēr arī pieprasījums ir pieaugošs. Vietējos velomaratonos regulāri piedalās vairāk nekā 1000 braucēju, bet ikgadējā Vienības braucienā pāri par 10 tūkst. sportistu. Uzņēmējs cerīgi raugās ārpus Latvijas robežām, taču atzīst, ka pašu mājas ir lieliska platforma atspērienam. «Latvijai ir pateicīgs ģeogrāfiskais novietojums, ir daudz labu sava amata meistaru, šuvēju, konstruktoru, maketētāju, tai pat laikā algu līmenis un citas izmaksas ir zemākas nekā Rietumeiropā, no kurienes nāk lielākie specializētā apģērba ražotāji, un daudzi no tiem jau šobrīd savu ražošanu ir pārnesuši uz mazāk attīstītām Eiropas valstīm, tostarp Poliju.»

Visu rakstu par sporta apģērbu ražošanu lasiet 31. janvāra laikrakstā Dienas Bizness.