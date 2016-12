Strauji aug Latvijas pārtikas ražotāju interese eksportu uz AAE

Latvijas pārtikas ražotāji aizvien aktīvāk izmanto iespējas piedalīties izstādē Golfood, kas norisinās Dubaijā, Apvienotajos Arābu Emirātos. Izstāde Golfood 2017 durvis vērs no 2017.gada 26.februāra līdz 2.martam, informē Zemkopības ministrija.



Pēdējo četru gadu laikā, kopš Latvija atsāka piedalīšanos Dubaijas pārtikas un dzērienu izstādē Gulfood, dalībnieku skaits Latvijas kopstendā trīskāršojies – audzis no sešiem līdz 20 uzņēmumiem, kuri šogad plāno piedalīties Gulfood 2017. Visus gadus izstādes kopstenda organizēšanu uzņēmies LLU Agroresursu un ekonomikas institūts, AREI (bijušais Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts, LVAEI). Interese uzņēmējiem augusi, un aktuāla kļuvusi arī kopstenda platības palielināšana.



Latvijas kopstends no 30 kvadrātmetriem 2014.gadā ir trīskāršojies līdz 114 kvadrātmetriem 2017.gada izstādei. Gulfood 2017 Latvijas produkcija būs redzama vēl vienā 27 kvadrātmetru apvienotajā stendā, kurā būs eksponēta mūsu gaļas un olu produkcija.



Izstādes joprojām ir svarīgs eksporta veicināšanas veids, tādēļ priecājamies, ka mums izdevies vairākkārt paplašināt Latvijas kopstenda platību, uzsver zemkopības ministrs Jānis Dūklavs.