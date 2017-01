Eiropas platuma sliežu dzelzceļa līnijas Rail Baltica ieviesējs Latvijā uzņēmums Eiropas Dzelzceļa Līnijas konkursa

«RAIL BALTICA «STARPTAUTISKĀS LIDOSTAS «RĪGA»» DZELZCEĻA STACIJAS, SAISTĪTĀS INFRASTRUKTŪRAS UN ESTAKĀDES BŪVPROJEKTS» 1. kārtā saņēmis piecu kandidātu pieteikumus no Latvijas, kā arī starptautiskiem uzņēmumiem un piegādātāju apvienībām.

Kaspars Vingris, Eiropas Dzelzceļa Līnijas Projektu ieviešanas departamenta direktors, komentē: «Projekts ir komplicēts un ieviesīs jaunu pieredzi, jo līdz šim dzelzceļa novietošana uz estakādēm Latvijā nav realizēta. Vienā uzdevumā ir stacijas un arī dzelzceļa, pa kuru piebrauc pie lidostas, projektēšana. Tas ir posms no Daugavas gar Torņakalnu līdz Zolitūdei, kur jaunais dzelzceļš šķirsies no esošā, tālāk pa estakādi šķērsos Ulmaņa gatvi un arī pa estakādi nokļūs lidostā. Svarīgi, lai lidosta un dzelzceļa stacija atrastos tādā attālumā, lai pasažieriem nebūtu nepieciešams papildu transports nokļūšanai starp abām vietām. Dzelzceļa staciju vienā augstumā paredzēts savienot ar lidostas paplašināto termināli, kuru plānots attīstīt līdz 2022.gadam. Darbi īstenojami tā, lai to laikā nebūtu jāaptur pasažieru plūsmas.»

Pieteikumi saņemti no:

1. AECOM INOCSA S.L.U (Spānija);

2. Piegādātāju apvienība Egis Rail (Francija, Lietuva);

3. SIA Rem Pro (Latvija);

4. Piegādātāju apvienība SYSTRA S.A./COWI AS (Francija, Dānija);

5. Piegādātāju apvienība PROSIV (Latvija, Slovākija, Itālija).

Pirmā kārta, atbilstoši konkursa nolikumam, paredz kandidātu kvalifikācijas un pieredzes izvērtējumu. Komisija, kuras dalībnieki pārstāv trīs Baltijas valstu kopuzņēmumu RB Rail, LR Satiksmes ministriju, projekta ieviesējuzņēmumu Eiropas Dzelzceļa Līnijas, kā arī starprautisko lidostu Rīga, plāno izvērtējumu sniegt februāra mēnesī.

Konkursa otro kārtu plānots izsludināt aprīļa mēnesī, kad pretendentiem būs jāsagatavo tehniskie un finanšu piedāvājumi. Kopējie iepirkuma rezultāti tiks noteikti 2017. gada vidū.

Prognozētā projektēšanas darbu līgumcena ir 2,2 miljoni eiro, un darbi būs jāveic 17 mēnešu laikā. Kad projektēšanas darbi tuvosies noslēgumam, savlaicīgi plānots izsludināt iepirkumu par būvniecības darbiem.