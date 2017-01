Lietuvā un Igaunijā dibinātas RB Rail AS filiāles

Eiropas platuma dzelzceļa līnijas Rail Baltic/Rail Baltica projekta veiksmīgai īstenošanai tā koordinators, Latvijā reģistrētais trīs Baltijas valstu kopuzņēmums RB Rail AS, dibinājis filiāles Lietuvā un Igaunijā.

2016. gada decembra sākumā Lietuvā un Igaunijā tika reģistrētas kopuzņēmuma RB Rail AS filiāles. Lietuvā 2016. gada 6. decembrī tika reģistrēta filiāle RB Rail AS Lietuvos filialas, bet 2016. gada 14. decembrī Igaunijā oficiāli tika reģistrēta filiāle RB Rail AS Eesti filiaal. Jaunizveidoto filiāļu mērķis ir sekmēt veiksmīgu RB Rail AS darbību Rail Baltic/Rail Baltica projekta ieviešanā.

Filiāles abās valstīs dibinātas saskaņā ar Līgumu par Rail Baltic/Rail Baltica projekta finansēšanas un izpildes modeli, kas definē kopuzņēmuma RB Rail AS un nacionālo ieviesējorganizāciju trīs Baltijas valstīs lomas iepirkumu procesos un kuru visas trīs dalībvalstis parakstīja pagājušā gada oktobrī. Līgums paredz, ka RB Rail AS organizēto iepirkumu līgumi ar pakalpojumu sniedzējiem vai materiālu piegādātājiem, kuriem darbi vai piegādes jāveic Lietuvā vai Igaunijā, ir jāslēdz ar attiecīgo RB Rail AS filiāli, tādejādi nodrošinot PVN priekšnodokļa atgūšanu attiecīgajās valstīs.

Papildus šiem uzdevumiem filiāles pildīs projekta koordinatora pārstāvības funkciju abās valstīs, nodrošinās tiešā kontakta uzturēšanu ar attiecīgo valstu ministrijām un nacionālajām ieviesējorganizācijām, kā arī sekmēs Igaunijas un Lietuvas iedzīvotāju interesi strādāt kopuzņēmumā RB Rail AS, kas ir reģistrēts Latvijā un kura galvenais birojs ir Rīgā.

Šobrīd abas filiāles vada RB Rail AS valdes priekšēdētāja Baiba Rubesa, taču pēc reģistrācijas procesa noslēguma filiāļu vadību pārņems RB Rail AS attiecīgo valstu nacionālie projekta vadītāji.