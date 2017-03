Lietuvas kompānijas Small Planet Airlines tuvāko piecu gadu ambīcijas ir sasniegt miljardu eiro lielu apgrozījumu un palielināt floti līdz 50 lidmašīnām, trešdien raksta laikraksts Dienas Bizness.

Lielākā daļa Small Planet Airlines pakalpojumu ir saistīta ar čarterreisu nodrošināšana tūroperatoriem. «Šīs kompānijas pārdod dažādus brīvdienu galamērķus, un mēs nogādājam pasažierus no vienas vietas citā un pēc tam atpakaļ. Lietuvā vēsturiski strādājam ar Tez Tour un Novaturas un esam vienīgie, kas pārvadā viņu pasažierus. Protams, ir vēl citas kompānijas, kas to vēlas darīt, bet tas nav tik vienkārši. Varbūt viņi var pamēģināt vienu sezonu ar zemāku cenu, bet ilgtermiņā tas nestrādā,» saka Kristijons Kaikaris (Kristijonas Kaikaris), Small Planet Airlines UAB vadītājs. Kompānija arī iznomā savas lidmašīnas citām lidsabiedrībām. Kompānija Saūda Arābijā sadarbojas ar Nesma Airlines, Indijā ar GoAir. Tai ir arī biznesa partneris Kambodžā, līdz tā pati iegūs licenci (Air Operator Certificate) darbībai tur. Vaicāts, kā kompānija izvēlas nākamās valstis, kur strādāt, K. Kaikaris teic, ka svarīgākais ir skaidra izpratne par to, ko un kāpēc dari. «Nevari iet visur, izmēģināt visu. Jāzina, kāpēc kaut ko dari, turklāt ne vien īstermiņā, bet arī ilgtermiņā. Mūsu stratēģijas pirmā fāze ir nostabilizēties Eiropā, kļūt par vienu no līderiem brīvdienu nišā,» tā viņš.

Kompānija ar nosaukumu Small Planet Airlines darbību sāka 2010. gadā, taču faktiski pirmais lidojums notika 2008. gadā, kad to veica flyLAL Charters. Pēc Lithunanian Airlines privatizācijas aviokompānija pārtapa par flyLAL, un uzņēmuma daļai, kas nodarbojās ar čarterpārvadājumiem, izveidota atsevišķa kompānija. 2008. gadā tai bija trīs lidmašīnas, savukārt šobrīd uzņēmuma rīcībā ir 21 lidmašīna un vairāk nekā 800 darbinieku.

K. Kaikaris kompānijas sākotnējo darbību salīdzina ar nelielu ģimenes uzņēmumu, kur visi cits citu pazina, bet jau tolaik plāni un ambīcijas bija lielas. Pirmais lielais mērķis tika sasniegts 2010. gadā, kad kompānija pārvadāja vienu miljonu pasažieru.

Visu rakstu Izaugsmei noskata Āziju lasiet 1. marta laikrakstā Dienas Bizness.