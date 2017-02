Būvniekus stacijām Rīgas centrā un lidostā un to savienojumam izvēlēsies šogad un nākamgad, otrdien raksta laikraksts Dienas Bizness.

To sarunā ar DB norāda valsts SIA Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL) Projektu ieviešanas departamenta direktors Kaspars Vingris. Patlaban gan vēl notiek darba uzdevumu precizēšana, kuru Rail Baltica (RB) posmu būvprojektu pasūtītājs būs Baltijas valstu kopuzņēmums AS RB Rail un kuru EDzL, kā atbildībā ir tā saucamo punktveida objektu, piemēram, staciju, izbūve Latvijā. Patlaban EDzL un Igaunijas un Lietuvas nacionālo ieviesējuzņēmumu darbinieki ir iesaistīti vienotu līgumu sagatavju izstrādes procesā. Proti, RB Rail tiek informēts, kādi līgumi un kad būs nepieciešami, un RB Rail attiecīgo līgumu paraugus patlaban izstrādā. Ar RB jeb Eiropas platuma sliežu (1435 mm) projektu saistītie iepirkumi Latvijā patlaban ir dažādās stadijās.

Novembra beigās tika pasludināts rezultāts metu konkursam par RB Rīgas dzelzceļa tilta un Rīgas centrālā multimodālā sabiedriskā transporta mezgla kompleksu apbūvi. Par uzvarētājiem tika atzīti divi dalībnieki, proti, arhitekti no Dānijas (PLH Arkitekter a/s sadarbībā ar Cowi a/s) un SIA Outofbox sadarbībā ar SIA RUUME arhitektiem, SIA Vektors T, SIA E. Daniševska birojs un SIA Landshape. «Šobrīd veidojam platformu vienam risinājumam, kurš tiks īstenots,» norāda K. Vingris. Tas tiek darīts pēc īpaša algoritma, proti, abiem piedāvājumiem tiek vērtētas izmaksas, iespējamība uzbūvēt secīgās kārtās, nepārtraucot vilcienu satiksmi, ES līdzfinansējuma attiecināmības robežas. Pēc konkursa rezultātu pasludināšanas notika apspriedes ar abiem uzvarētājiem, kuri arī atzina pilnveidošanas nepieciešamību.

Piemēram, dāņu arhitektu piedāvājumā ir labs risinājums veloceliņam, nepieciešams to pilnveidot, lai neradītu šķērsli autoostai. Risinājumi tiek skaņoti ar visām projektā iesaistītām institūcijām ‒ ar VAS Latvijas dzelzceļu, SIA Rīgas satiksme, Rīgas domes departamentiem, AS Rīgas starptautiskā autoosta, AS Rīgas Centrāltirgus un Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociāciju. Izvēlētais risinājums kļūs zināms līdz februāra beigām. Šī mēneša laikā metam jāiegūst arī Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes akcepts.



