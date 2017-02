RB Rail AS izsludina iepirkumu Lietuvā uzceltā Eiropas standarta platuma dzelzceļa posma uzlabošanas iespēju izpētei

Trīs Baltijas valstu kopuzņēmums RB Rail AS izsludina atklātu iepirkumu par izpētes veikšanu par dzelzceļa līnijas uzlabošanas iespējām posmā Polijas/Lietuvas valstu robeža–Kauņa–RRT Palemona, kuram pieteikumi jāiesniedz līdz 2017. gada 16. Martam, informē uzņēmuma pārstāve Ilze Rassa.

2015. gadā Lietuva pabeidza jauna Eiropas standarta platuma (1435mm) dzelzceļa līnijas posma Polijas/Lietuvas valstu robeža–Kauņa izbūvi.

Šī posma tehniskie parametri būtiski atšķiras no Rail Baltic/Rail Baltica globālajam projektam noteiktajiem tehniskajiem parametriem (jauna Eiropas standarta sliežu platuma ātrgaitas divsliežu elektrificēta dzelzceļa līnija ar plānoto projektēšanas ātrumu 240 km/h, kas aprīkota ar Eiropas dzelzceļa satiksmes vadības sistēmu (ERTMS)), piemēram, šobrīd maksimālais iespējamais ātrums pasažieru pārvadājumiem šajā posmā ir 120 km/h pret nepieciešamajiem 240 km/h, turklāt dzelzceļa līnija ir viensliežu, nevis divsliežu, ar viena līmeņa, nevis divu līmeņu, šķērsojumiem.

Pētījuma mērķis ir izanalizēt posma Polijas/Lietuvas valstu robeža–Kauņa–RRT Palemona uzlabošanas iespējamību un noteikt nepieciešamās prasības, lai panāktu pilnīgu atbilstību Rail Baltica globālā projekta definīcijai, kas noteikta RB Rail AS akcionāru līgumā, un citiem nozīmīgiem tehniskajiem parametriem (Globālā Projekta Standartiem), analizējot dažādus scenārijus un tehniskos risinājumus un sniedzot optimālos risinājumus Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēmas (ERTMS) ieviešanai nākotnē.

Tā kā RB Rail AS ir piešķirts mandāts vadīt ERTMS sistēmu konsolidētos iepirkumus un organizēt to instalācijas procesu visā Rail Baltic/Rail Baltica trasē, kopuzņēmumam ir pienākums pārliecināties par to, vai un kādā veidā iespējams nodrošināt, lai Lietuvā uzbūvētā Eiropas standarta platuma sliežu dzelzceļa līnija posmā Polijas/Lietuvas valstu robeža–Kauņa–RRT Palemona pilnībā atbilstu Rail Baltic/Rail Baltica globālā projekta parametriem, pirms tiek uzsākts ERTMS sistēmu iepirkuma process. ERTMS signalizēšanas risinājums visas Rail Baltic/Rail Baltica dzelzceļa līnijas garumā RB Rail AS jāiepērk un jāuzstāda centralizēti, lai tiktu nodrošināta gan pilnīga pārrobežu sistēmu savstarpēja savietojamība, gan ietaupījums, kuru sniedz mēroga ekonomija, iepērkot šīs svarīgās dzelzceļa infrastruktūras apakšsistēmas elementus konsolidētos iepirkumos.

Plānots, ka izpēte par minētā dzelzceļa posma uzlabošanas iespējām jāpabeidz 2017. gada rudenī. Informācijai Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā liecina, ka prognozētā līgumcena ir 650 000 eiro.