No jaunā pārvaldnieka sagaida nozares izpratni, skaidrus spēles noteikumus un rūpes par infrastruktūru, trešdien raksta laikraksts Dienas Bizness.

Pēc ilggadējā Rīgas brīvostas pārvadnieka Leonīda Loginova paziņojuma par aiziešanu no amata jau ar 10. martu termināļiem aizvien aktuālāks kļust jautājums par to, kas nāks viņa vietā. DB jau rakstīja, ka komersanti nobažījušies par varas vakuumu, brīvostas valde grasās sludināt konkursu, bet pagaidām amatā varētu nonākt kāds no L. Loginova vietniekiem, piemēram, iepriekš Deloitte Latvia strādājušais Mārtiņš Ziemanis.

Kopumā ņemot, kravu plūsmu jau nodrošina uzņēmēji, norāda SIA KS Terminal vadītājs Ēriks Cešeiko. Savukārt no brīvostas pārvaldes komersanti sagaida sakārtotu infrastruktūru, lai kravu pārvadājumi netiktu traucēti. KS Terminal gadījumā tas ir aktuāls jautājums, ņemot vērā Krievu salas projekta tālāko attīstību. Patlaban izbūvētas jaunas piestātnes, dzelzceļa infrastruktūra, bet autoceļi ir atstāti novārtā. Jau šobrīd sastrēgumstundās, piemēram, graudu novākšanas sezonā automašīnām nākas kavēties. Situācija tikai sarežģīsies, kad sāks darboties Krievu salas termināļi. Uz iebildi, ka ogles tiks vestas pa dzelzceļu, Ē. Cešeiko norāda, ka tajā laikā pārbrauktuve būs slēgta un kavēs autosatiksmi.

Savukārt gadījumā, ja Krievu salas termināļos tiks apkalpotas arī citas kravas, ko vajadzēs pievest ar autotransportu, sastrēgumi tikai pieaugs. Jebkurā gadījumā, viņaprāt, jaunajam pārvaldniekam vajadzētu būt saimnieciskam vīram, kas nozari pārzina, izprot ostas darbību, tostarp kuģu kustību un kravu plūsmu. Tāpat viņam jābūt saimieciski orientētam, lai viņš varētu realizēt brīvostas infrastruktūras projektus, piemēram, kanāla padziļināšanu.

Visu rakstu Rīgas brīvostas komersanti gaida profesionāli lasiet trešdienas, 1.februāra laikrakstā Dienas Bizness!