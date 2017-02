2017. gada kruīzu sezona Rīgas ostai solās būt veiksmīga; jau pieteikti 87 kuģi, un viens no tiem būs izmērā īpaši brangs, ceturtdien raksta laikraksts Dienas Bizness.

Pirmais šī gada kruīza kuģis ostā ir sagaidīts jau janvārī. Tas bija operatora St.Peter Line kuģis Princess Anastasia – tā kuģi tradicionāli ienāk ostā ziemas sezonā. Vasaras sezona sāksies 5. maijā, un kruīza kuģu ienācieni plānoti līdz pat oktobra vidum. Tradicionāli aktīvākie mēneši būs jūnijs, jūlijs un augusts. Prognozēts, ka šogad osta sagaidīs vairāk nekā 90 tūkst. kruīza pasažieru. Pirmo reizi ostā ienāks Grand Circle Cruise Line kuģis CLIO, kā arī Thomson Cruises operatora kruīza kuģis Thomson Celebration. Šogad tiek gaidīta līdz šim lielākā kruīza kuģa ierašanās ostā – Rīga iekļauta Transocean Tours operatora kuģa Celebrity Silhouette (319 m garš) maršrutā, un tas paredzējis ostā ienākt piecas reizes.

Viens no iemesliem, kas ierobežo Rīgas iekļaušanu kruīza maršrutos, ir tās atrašanās vieta – kuģiem ir nepieciešams papildus laiks, lai ienāktu un izietu no Rīgas jūras līča, turklāt tās ir papildus izmaksas. Jau iepriekš Rīgas brīvosta ir piedzīvojusi kruīzu sezonas, kurās mazie kuģi degvielas izmaksu optimizācijas dēļ neienāk Rīgā, lai arī to pasažieru novērtējums Rīgai bijis augsts. Tāpat kruīzu tirgus nereti darbojas stereotipu varā, kas liek Rīgai un Tallinai konkurēt, pasažieriem uztverot šos galamērķus kā līdzīgus. Tāpēc ir jāuzsver atšķirīgs Rīgas piedāvājums, piemēram, pilsēta var tikt pozicionēta kā luksusa kuģu galamērķis. Pēdējos gados tieši šāds mārketings Rīgai ir bijis veiksmīgs un ļauj atšķirties starp reģiona ostām.

