Sadarbība ar Duisburgas ostu nevedas

Divu gadu laikā tiek vien kā līdz darba grupas dibināšanai

«Es tomēr uzskatu, ka mūsu transporta un loģistikas tīklam ir lielāks potenciāls sadarbībai, jo īpaši attiecībā uz dzelzceļa pārvadājumiem starp Eiropu un Āziju,» pirms vizītes Latvijā 2015. gada aprīlī, lai uzstātos 3. ASEM (Āzijas un Eiropas) transporta ministru sanāksmē Multimodālu transporta savienojumu attīstība Eirāzijā DB norādīja Duisburgas ostas izpilddirektors Ēriks Stāke. Latvijai būtiska ir Duisburgas kā lielākās pasaules iekšzemes ostas ilggadējā pieredze konteinervilcienu organizēšanā Ķīnas virzienā, kopumā gadā ostai apkalpojot 3,7 milj. TEU (20 pēdu ekvivalents) vienību.

No tagad uz DB uzdotiem jautājumiem par to, kāda pašlaik ir situācija Ķīnas kravu piesaistē sadarbībā ar Duisburgas ostu – kas jau ir paveikts, kādi ir nākamie soļi ieceres īstenošanā un vai ir kādi šķēršļi, kas kavē šo projektu –, no satiksmes ministra Ulda Augļa un citu procesos iesaistīto personu sniegtajām atbildēm izriet, ka divu gadu laikā šajā perspektīvajā sadarbības projektā maz kas pavirzījies uz priekšu.

Visu tālāk notiekošo attiecībā uz sadarbību ar Duisburgu varētu izteikt ar politiķu un ierēdņu iemīļoto frāzi, kas tiek izmantota tad, kad nekas nevirzās uz priekšu un reāli darīts netiek, proti, «pie tā tiek strādāts».

