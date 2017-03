Nav skaidrības, no kurienes tiktu ņemti līdzekļi, ja pašvaldības SIA Rīgas satiksme tomēr nāktos maksāt uzlikto sodu vairāk nekā divu miljonu eiro apmērā, pirmdien raksta laikraksts Dienas Bizness.

Konkurences padome (KP) ir lēmusi sodīt SIA Rīgas satiksme (RS) un PA Rīgas mikroautobusu satiksme (RMS) par konkurences ierobežošanu, vienojoties par to, ka RMS braukšanas maksa nedrīkst būt zemāka par RS tarifu. Pēc konkurences sargu domām, tika izslēgta savstarpējā cenu konkurence, pasargājot sevi no konkurences spiediena un ierobežojot patērētājiem iespējas saņemt konkurētspējīgu pakalpojumu. Par to KP piemērojusi RS naudas sodu 2,16 milj. eiro un RMS 87,95 tūkst. eiro apmērā un tiesisko pienākumu pārtraukt aizliegtās vienošanās īstenošanu, kā arī RMS noteikt braukšanas maksu neatkarīgi, balstoties uz objektīviem aprēķiniem par brauciena pašizmaksu. Jāatgādina, ka RMS iepirkumā par mikroautobusu pārvadājumiem Rīgā uzvarēja 2013. gadā un kopējā līguma summa bija 35,6 milj. eiro. Toreiz tika iesniegtas kopumā septiņas sūdzības, kuras IUB noraidīja.

«Jau tagad ir skaidrs, ka lēmums tiks apstrīdēts tiesā. Ceram, ka mūsu argumenti tiesā tiks vairāk uzklausīti,» norāda RS valdes loceklis, Rīgas domes Satiksmes departamenta vadītāja p.i. Emīls Jakrins.

