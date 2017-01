Vinješu ieviešana ražotājiem netīk

Mazāk uzņēmumu nodrošinājumu slazdā

Uzņēmumiem uzlikto nodrošinājumu skaits pērn sarucis par 10%, bet visaktīvāk to izmanto VID un zvērināti tiesu izpildītāji To liecina SIA Lursoft pētījums. «Daudzi pērn reģistrētie nodrošinājumi neraisa lielu pārsteigumu, jo no visiem...