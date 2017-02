UPB holdinga apgrozījums pērn sasniedzis 142 miljonus eiro

UPB holdings apgrozījums pērn sasniedzis 142 miljonus eiro un ir lielākais tā vēsturē, informē UPB mārketinga departamenta direktore Ilze Rosicka.

Apgrozījuma kāpumu par 31% nodrošinājusi stabilai izaugsme eksporta tirgos, tehniski sarežģītāku projektu realizācija, jaunu produktu izstrāde un sinerģijas efekta izmantošana starp holdinga dažādajām biznesa grupām. Būtisks apgrozījuma kāpums pērn bijis eksporta tirgos, sevišķi Skandināvijā, kur aizvien pieaug pieprasījums pēc UPB apvienotajiem karkasa un fasādes būves risinājumiem - pagājušajā gadā realizēti vairāki šādi projekti, lielākie no tiem ir Sorkedalsveien - biroju un daudzdzīvokļu ēku komplekss Oslo, Norvēģijā, un Blenda - biroju ēka Gēteborgā, Zviedrijā. Novērtēta tiek arī UPB kompetence zaļo un ilgtspējīgo projektu realizēšanā, tai skaitā BREEAM un LEED sertifikāciju sistēmās - gandrīz puse no 2016. gadā būvētajiem projektiem atbilst kādai no videi draudzīgajām vai ilgtspējas sistēmām.

Risku diversifikācijai pērn tika strādāts pie stratēģiskas jaunu eksporta tirgu apguves. Uzsākts darbs pie pirmajiem stikla fasāžu projektiem Īrijā, savukārt mašīnbūves rūpnīcas izstrādātie produkti eksportēti uz tādām valstīm kā ASV, Itālija, Ēģipte, Ķīna, Peru, Čīle, Serbija, Vjetnama un Bulgārija. Vācijā UPB GmbH pērn uzrādījis stabilus Latvijā ražoto koģenerācijas staciju pārdošanas un servisa rezultātus.

Pērnā gada oktobrī UPB reģistrēja filiāli Azerbaidžānā un uzsāka projektēšanu lidmašīnas angāram Baku lidostā. 8046 kv. m plašā angāra seismiskās, vēja slodzes un ugunsdrošības augstās prasības šo būvi padara par vienu no sarežģītākajiem metāla konstrukciju objektiem līdz šim. UPB nodrošinās arī lidmašīnas angāra būvniecību.

2016.gadā Latvijas tirgū realizēti vairāki lieli industriāli projekti. Brocēnu novadā uzbūvēta Kurzemē lielākā biomasas koģenerācijas stacija ar elektrisko jaudu 3.98 MW un siltuma jaudu 16.6 MW. Šis projekts tika realizēts pēc Atslēgas projekta principa - UPB nodrošināja pilnu projekta ciklu, ieskaitot inženiertīklu, būves un enerģētikas tehnoloģiju projektēšanu un uzstādīšanu. Atslēgas principa projekti sniedz priekšrocības būvniecības laika un izmaksu samazināšanā, kā arī fokusē atbildību vienās rokās. UPB veiks arī koģenerācijas stacijas pilnu tehnisko apkalpošanu, kas līdz ar koģenerācijas moduļu servisu, paplašina UPB pakalpojumu spektru.

Pērno gadu veiksmīgi noslēdzis arī UPB metālapstrādes un mašīnbūves klasteris, kas šobrīd sastāda ievērojamu daļu no UPB kopējā apgrozījuma. Viens no ievērojamākajiem vietējiem projektiem ir Latvijas Nacionālās operas un baleta kravas lifta projektēšana, ražošana un uzstādīšana. Lifta celtspēja ir 30 tonnas.

Pērn turpinājās investīciju projekti inovatīvajos tehnoloģiskajos risinājumos. Izmantojot lietojumprogrammas saskarnes interfeisu (Open API), UPB inženieru komanda izstrādāja programmatūras papildinājumus (plug-in) progresīvākajam projektēšanas rīkam TEKLA. Šie risinājumi ļauj apvienot metāla, betona un stikla konstrukciju projektēšanu saskaņā ar būves informācijas modelēšanas (BIM) principiem vienuviet, kas līdz šim pasaulē netika piedāvāts. Šāda projektēšanas procesu optimizācija un to integrācija ar UPB biznesa procesu atbalsta informācijas sistēmu, kā arī pastāvīgā ražošanas infrastruktūras modernizācija pārliecinoši virza UPB holdingu Industrija 4.0 koncepta virzienā.

UPB holdings ir viens no vadošajiem industriālajiem koncerniem Latvijā, kas jau vairāk nekā 25 gadus veiksmīgi darbojas gan Latvijas, gan ārvalstu tirgos. UPB pamata darbības nozares ir projektēšana, ražošana, būvuzņēmējdarbība, montāža, tirdzniecība un serviss. Holdinga ražotņu tīkls pārklāj visu Latvijas teritoriju ar kopējo ražošanas platību 60 000 kvadrātmetri. Šobrīd UPB ir darba devējs vairāk nekā 1500 darbiniekiem. Koncernā ietilpst uzņēmumi un pārstāvniecības Latvijā, Zviedrijā, Lielbritānijā, Norvēģijā, Dānijā, Islandē, Vācijā, Šveicē, Baltkrievijā un Azerbaidžānā.