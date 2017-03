Veiktas izmaiņas AS Latvenergo Revīzijas komitejā

AS Latvenergo akcionāru sapulcē ievēlēti jauni Revīzijas komitejas locekļi, liecina kompānijas paziņojums Nasdaq Riga.

Komitejā turpinās strādāt esošie trīs komitejas locekļi, kuriem pievienosies divi AS Latvenergo padomes pārstāvji.

Ņemot vērā, ka 2017.gada 1.janvārī spēkā stājās grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā, kuri nosaka, ka vismaz vienam no Revīzijas komitejas locekļiem ir jābūt kapitālsabiedrības padomes loceklim, AS Latvenergo ārkārtas akcionāru sapulce 3.martā lēma par grozījumiem Revīzijas komitejas nolikumā, palielinot tās skaitlisko sastāvu, kā arī veicot atbilstošus grozījumus AS Latvenergo statūtos.

Turpmāk AS Latvenergo Revīzijas komitejā strādās pieci locekļi. Tajā darbu turpina Torbens Pedersens, Marita Salgrāve un Svens Dinsdorfs, kuriem pilnvaru termiņš ir līdz 2018. gada 4. decembrim. Savukārt darbu Revīzijas komitejā uzsāks Andris Ozoliņš, AS “Latvenergo” padomes priekšsēdētājs, un Andris Liepiņš, AS Latvenergo padomes priekšsēdētāja vietnieks, kuriem pilnvaru termiņš ir 3 gadi, sākot ar 2017. gada 6. martu.

Revīzijas komiteja darbojas neatkarīgi, par savu darbību un uzdevumu izpildi atskaitoties AS Latvenergo padomei. Revīzijas locekļus akcionāru sapulce ievēlē, izvērtējot nepieciešamās kompetences un profesionālo pieredzi. Visi Revīzijas komitejas locekļi ir speciālisti, kas nav saistīti ar koncerna operatīvo darbību.

Revīzijas komiteja, atbilstoši Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likumam, jāveido kapitālsabiedrībās, kuru pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū. Tā uzrauga uzņēmuma finanšu pārskatu un konsolidēto finanšu pārskatu sagatavošanu, kapitālsabiedrības iekšējās kontroles un riska pārvaldības sistēmas darbības efektivitāti, kā arī veic citus uzdevumus, veicinot darbības caurskatāmību.