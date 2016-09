Vidējā elektroenerģijas cena nedaudz pakāpusies

Pagājušajā nedēļā vidējā elektroenerģijas cena Latvijā bija 33 eiro/MWh un Lietuvā 33,06 eiro/MWh jeb attiecīgi par 0,06 eiro/MWh un 0,12 eiro/MWh augstāka, nekā abās valstīs novērots nedēļu iepriekš, liecina AS Latvenergo dati.

Kopumā elektroenerģijas tirgus apstākļos būtiskas izmaiņas attiecībā pret iepriekšējo nedēļu netika fiksētas, un tas arī veicināja faktiski nemainīga cenu līmeņa saglabāšanos abās valstīs. Nelielo cenu atšķirību Latvijā un Lietuvā noteica īslaicīgi darbības traucējumi jaunajā NordBalt starpsavienojumā, kas atsevišķās stundās sadārdzināja Lietuvas elektroenerģijas cenu. Kopumā elektroenerģijas cena gan Latvijā, gan Lietuvā pagājušonedēļ svārstījās no 21,73 eiro/MWh līdz 48,01 eiro/MWh.

Igaunijā vidējā tirgus cena pagājušonedēļ samazinājās par 3 % un sasniedza 31,25 eiro/MWh. Kopumā nedēļas laikā cenas Igaunijā arī svārstījās no 21,73 eiro/MWh līdz 48,01 eiro/MWh. Igaunijas tirgus turpināja atbilst elektroenerģijas tirgus tendencēm Somijā, ko nodrošināja Estlin starpsavienojuma stabilā darbība.

Pagājušās nedēļas laikā Baltijā elektrostacijas saražoja 78 % no Baltijā nepieciešamās elektroenerģijas. Visvairāk elektroenerģijas importēja Lietuva – 70 % no kopējā patēriņa. Latvija importēja 52 % no kopējā patēriņa, bet Igaunija saražoja par 74 % vairāk elektroenerģijas nekā patērēja.