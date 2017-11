Atbalsti sporta attīstību - nobalso par mums un saņem abonementu BEZMAKSAS!

Balsot var vienreiz dienā līdz 13.11.2017 - 23:59



Īsumā par to, kas tad ir Sportlex?

SPORTLEX - vienotais sporta abonements. Ideja ir vienkārša - ar vienu abonementu var apmeklēt dažādus treniņus un nodarbības daudzos dažādos sporta klubos: trenažieru zāles, jogas studijas, baseinus, Crossfit studijas, deju skolas un daudz daudz ko citu. Abonements darbojas kā ērta mobilā aplikācija, kas ir vienlaicīgi klienta kartiņa, nodarbību saraksts un meklētājs.

Pastāstiet, kāda ir izdevība no Sportlex aplikācijas?

Kā cilvēks agrāk meklēja sporta klubu? Atvēra 10 lodziņus un skatījās-salīdzināja cenas, klubu nosacījumus un nodarbības. Piekusa, aizvēra un tā arī nekur neaizgāja. Mums tas viss ir koncentrēts vienā aplikācijā:

- visi klubi-partneri

- visas grupas nodarbības šajos klubos

- ērta meklēšanas un filtrācijas sistēma

Jūs varat atrast visu, ko vajag dažu sekunžu laikā un apmeklēt jebkuru klubu ar mūsu abonementu, kuru pērkat caur Sportlex aplikāciju.

Jūs saņemat:

- vienu izdevīgu abonementu

- vairāk kā 50 klubu jūsu izvēlei

- vairāk kā 700 grupu nodarbību nedēļā

Sportlex - maksimālā daudzveidība un pieejamība.

Kādas ir grūtības biznesa ieviešanas posmā?

Daudzi baidās no vārda "mobīlā aplikācija", jo visi taču ir pieraduši, ka abonements - tā ir plastikāta kartiņa. Bet te ir kaut kas jālejupielādē, jāpiereģistrējas, jāizprot... Kad klienti sāk to izmantot, viņi jau saprot, cik ļoti viegli un ērti tas ir - uzspiedi vienu pogu un tu esi treniņā. Galu galā, mēs dzīvojam 21. gadsimtā - tagad dzīve rit mobīlajos telefonos. Starpcitu, dažiem mūsu klientiem ir pāri 60 gadiem, un pie tam viņi bija vieni no pirmajiem, kas iegādājās mūsu abonementus. Mūs tas ļoti pārsteidza un patīkami iedvesmoja. Mēs pat bieži liekam piemērā viņus, kad kāds izelpo, ka "oj oj oj, tas taču ir jāieiet googleplay, lai jūs lejupielādētu"

Otrais moments - ne visi uzreiz saprot tāda modeļa priekšrocības. Liekas, nu priekškam mums kaut ko mainīt, es taču pieradu gadiem iet uz vienu un to pašu klubu blakus mājai. Bet Sportlex dod izvēles brīvību un neatkarību no ģeogrāfijas un laika. Piemēram, saspringta grafika dēļ ne vienmēr var paspēt uz savu klubu - tādā gadījumā var aiziet uz jebkuru citu, kas atrodas blakus. Vai arī pēkšņi izveidojās "logs" starp tikšanām, tad to var noveltīt sportam, atkal atrodot klubu tuvumā. Abonements pat derēs konservatīviem sporta cienītājiem - var būt uzticīgam, bet brīvdienās aiziet uz skvoša centru, baseinu vai uz Crossfit studiju. Daudzveidība nāks tikai par labu sporta formai. Tātad Sportlex - var būt kā pilnvērtīgs abonements, tā arī patīkams sporta papildinājums jau esošajam.

Bet izmēģināt noteikti vajag. Kā arī apmaksa par abonementu notiek tikai bezskaidras naudas norēķinā un daži uztraucās par kartiņas datu drošību. Te mēs varam apliecināt - drošību nodrošina First Data Latvia, un visi dati ir uzticamās rokās.

Kādi ir turpmākie plāni?

Attīstīties, attīstīties un vēlreiz attīstīties. Darba daudz. Iepazīstināsim mūsu auditoriju ar mūsu pakalpojumu, ieviesīsim dažādas interesantas un lietderīgas lietiņas, vadīsim sporta maratonus un pasākumus. No tuvākajiem - ieviesīsim treneru platformu. Treneris var izvietot informāciju par sevi un saviem treniņiem - savukārt klients varēs pierakstīties pie viņa online, jebkurā diennakts laikā. Tāpēc, nekādu pārpildītu piezīmju blociņu un "oj, apskatīšos brīvo laiku un vēlāk pārzvanīšu". Un klients varēs orientēties treneru daudzveidībā.

Jūs piedalāties konkursā Atspēriens?

Jā, tas ir Rīgas pašpārvaldes konkurss inovatīvām biznesa idejām Latvijas tirgū. Uz dotācijas līdzekļiem mēs tieši arī plānojam uztaisīt treneru platformu. Kā arī, protams, tā ir iespēja priekš mums atgādināt par sevi vēl reiz plašai auditorijai.

Sakarā ar to, mēs lūdzam jūs atbalstīt mūs, nobalsojot!

Balsot var vienreiz dienā līdz 13.11.2017 - 23:59

