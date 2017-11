Digitālā platforma neierobežotam skaitam biznesa risinājumu

Viens no vadošajiem Microsoft mākoņpakalpojumu izplatītājiem Baltijā SIA TVG kļuvis par oficiālo Microsoft mākoņpakalpojumu platformas Azure pārstāvi, nodrošinot neierobežotas digitālo risinājumu radīšanas iespējas jebkura biznesa pilnveidošanai.

Agrāk bija ierasts, ka tehnoloģiju uzņēmums ikdienas procesu nodrošināšanai pirka kompleksu risinājumu, taču nereti no visa iegādātā tika izmantots ne vairāk par 20% no resursa iespējamās kapacitātes. Savā ziņā tie ir nelietderīgi tēriņi, jo, kad iegādātais risinājums ir morāli novecojis un nepilda vairs vajadzīgās funkcijas, atkal jāiegādājas jaunas licences. Tādēļ Microsoft klientiem piedāvā visus šos pakalpojumus izmantot mākonī Microsoft Azure, kurā pieejams milzīgs apjoms dažādu pakalpojumu jeb produktu. Strādājot šajā platformā, klients var izmantot precīzi to pakalpojumu un tik lielā apjomā, cik konkrētām biznesa vajadzībām nepieciešams, tādējādi nepārmaksājot, akcentē TVG vadītājs Mārtiņš Reimanis.

„Vienmēr pieejams pats jaunākais, svaigākais. Turklāt maksāju tikai par konkrēti izmantotu resursu - tik, cik patērēju. Jebkurā brīdī varu izmantot tieši tos risinājumus, kas man nepieciešami reālajam darbam, un rēķinu saņemu par to, ko reāli patērēju - līdz pat minūtei,” uzsver digitālo risinājumu uzņēmuma Lux Technology vadītājs Pauls Lukss.

„Esot partnerattiecībās ar TVG, piekļūstam Microsoft Azure infrastruktūrai, uz kuras atrodas arī visa mūsu tehniskā infrastruktūra – testa serveri, nepārtrauktās integritātes vide, mākslīgā intelekta risinājumi u.c. Savus klientus, kas pārsvarā ir e-komercijas uzņēmumi, varam apkalpot jebkurā pasaules malā, ko nodrošina Azure serveru atrašanās dažādās pasaules valstīs. Rezultātā piekļūstam pie ļoti jaudīgas infrastruktūras, bet, piemēram, daļu infrastruktūras nelietojam naktīs – loģiski, mēs to automatizēti naktī izslēdzam, samazinot savas izmaksas, kas ir izdevīgi arī mūsu klientiem, kuriem iesniedzam rēķinus par mūsu pakalpojumu, ietverot arī maksu par viņu vajadzībām izmantoto Azure resursu,” akcentē P. Lukss.

Viņš uzsver, ka šāds risinājums uzņēmumam nodrošināja ļoti straujas attīstības iespējas, jo nebija jāiegulda lieli līdzekļi savu serveru parkā un citos IT risinājumos. „Otrs būtisks aspekts ir augsta drošības pakāpe, jo mums Rīgā nav jāuztur savi serveri, kas tādējādi izslēdz iespējamu zādzību vai ugunsgrēku riskus. Turklāt digitālās drošības ziņā Microsoft ir piešķirti augstākās pakāpes atbilstības sertifikāti. Drošības aspekts ir mūžīgais jautājums, uzņēmējiem vērtējot iespēju savus datus un citus digitālus resursus izvietot mākonī. Šajā gadījumā mums nav ne mazāko šaubu par Azure drošības garantijām,” akcentē Lux Technology vadītājs.

„Tipiski pakalpojumi, ko sniedzam e-komercijas uzņēmumiem, – veidojam platformas, kas palīdz to ikdienas darbā ar biznesa jeb korporatīvajiem klientiem. Piemēram, ar mākslīgā intelekta palīdzību nodrošinām iespēju interneta veikaliem piemērot klientiem individuāli pielāgotas atlaides. Risinājums palīdz noteikt konkrētā apmeklētāja paradumus un vajadzības un atlaidi piedāvāt tikai tajā brīdī un tādā apjomā, kad tas nepieciešams. Respektīvi – risinājums secinās, ka pircējam A ir jāpiedāvā atlaide, lai viņš izdarītu pirkumu, bet pircējam B atlaidi nav nepieciešams piedāvāt, jo viņam ir motivācija izdarīt pirkumu par pilnu cenu. Šādus risinājumus par saprātīgām izmaksām ļauj radīt Azure platformā pieejamie instrumenti,” akcentē Lux Technology vadītājs.

Viņš uzsver, ka joprojām ne visi uzņēmēji apzinās, ka dažāda veida dati mūsdienās ir vislielākā biznesa vērtība. Ievietojot uzņēmuma rīcībā esošos datus Azure platformā pieejamajos analīzes rīkos, tiek iegūta iespēja tos izmantot biznesa vērtības palielināšanai.

„Viena no lielākajām mākslīgā intelekta pielietošanas vērtībām ir iespēja pieņemt biznesa lēmumus, balstoties uz datu analīzes pamata izdarītiem secinājumiem, nevis emocijām. Protams, gala lēmumu pieņem cilvēks, kurš norāda parametrus, pēc kuriem mākslīgais intelekts veic datu atlasi un analīzi,” piebilst uzņēmējs.

M. Reimanis akcentē, ka Microsoft mākoņpakalpojumi ir pieejami ikvienam tehnoloģiju risinājumu uzņēmumam. Savukārt TVG saviem partneriem palīdz piedāvātās iespējas izprast un lietot efektīvi, organizējot gan apmācības, gan sniedzot nepieciešamās konsultācijas.

„Man ir desmitiem biznesa ideju, kuru īstenošana būtu izmaksājusi tūkstošiem eiro, lai tās vispār uzsāktu, ja vajadzētu pašam iegādāties nepieciešamos IT risinājumus. Taču nokļūšana Azure platformā man radījusi iespēju teju pāris dienu laikā izveidot iecerētā produkta testa versiju, ko uzreiz varu nodemonstrēt arī savam klientam, jo nav nepieciešams klienta sistēmā instalēt nekādas programmas – to visu var redzēt Azure platformā, nepieciešams tikai interneta pieslēgums,” stāsta P. Lukss.

„Mēs joprojām strādājam pēc iepriekš veiksmīgi izveidotā modeļa - TVG sadarbojas ar IT uzņēmumiem, kuri savukārt piedāvā savus risinājumus gala patērētajiem, tai skaitā arī Microsoft produktus un pakalpojumus. Tas, kas ir mainījies, ir produkts, ko pārdodam, un veids, kā to pārdodam. Iepriekš pārdevām tehnoloģijas un programmatūru uz noteiktu termiņu, tagad to piedāvājam nevis iegādāties, bet patērēt jeb īrēt tik ilgi un tādā apjomā, cik klientam ir vajadzība, – mēnesi, pusgadu, gadu vai ilgāk,” akcentē M. Reimanis, piebilstot, ka nomas maksā ir iekļauti arī visi atjaunojumi un uzlabojumi , kā arī tehniskais atbalsts diennakts režīmā.

Šajā biznesa modelī notiek sadarbība ne tikai starp TVG un viņu tiešajiem partneriem, bet tiek sekmēta arī partneru savstarpēja sadarbība. „Esam konkurenti biznesā, taču šajā platformā kļūstam arī par partneriem, kas var gan sniegt viens otram pakalpojumu, gan arī kopīgi izstrādāt produktus gala klientam. Tādējādi kļūstam konkurētspējīgi pasaules līmenī – ja es kaut ko nemāku, tas nenozīmē, ka mans bizness šajā virzienā ir sasniedzis maksimumu, jo ir iespēja sadarboties ar citiem TVG partneriem, izstrādājot ideju līdz pilnībai,” norāda Lux Technology vadītājs.

„Man kā izstrādātājam tas ir ļoti svarīgi – ja es kaut ko Microsoft Azure sistēmā nesapratīšu, es nepalikšu viens - nepieciešamo atbalstu man sniegs gan TVG, gan arī Microsoft speciālisti. Neviena cita platforma šajā lokālajā tirgū nespēj nodrošināt tāda līmeņa atbalstu,” uzsver P. Lukss.