Eiropas lielāko banku peļņa nodokļu paradīzēs jeb apzagšana dienasgaismā

Kopš Eiropas Savienība ir paaugstinājusi prasības finanšu atklātībai, ir rodami interesanti fakti arī par banku sektoru. Starptautiskā organizācija Oxfam 27. martā ir publicējusi pētījumu par divdesmit lielākajām Eiropas bankām, kas lielāko daļu savas peļņas - 25 miljardus eiro iegūst tieši nodokļu paradīzēs.

Lasi pētījumu šeit: http://policy-practice.oxfam.org.uk/publications/opening-the-vaults-the-use-of-tax-havens-by-europes-biggest-banks-620234

Bankas izmanto nodokļu paradīzes - valstis ar īpaši “labvēlīgiem” nodokļu režīmiem, lai izvairītos no nodokļu maksāšanas valstīs, kurās notiek to ekonomiskā aktivitāte, kā arī, lai sekmētu savu klientu nodokļu nemaksāšanu. Daži no faktiem:

nodokļu paradīzēs 20 lielākās Eiropas bankas nopelna 26% peļņas - apmēram 26 miljardus, kamēr tikai 12% banku apgrozījuma un 7% darbinieku ir reģistrēti šajās valstīs;

nodokļu paradīzēs no katru 100 EUR aktivitātes bankas nopelna 42 EUR, salīdzinot ar 19 EUR vidēji globāli; - banku darbinieki nodokļu paradīzēs ir četras reizes produktīvāki - viņi rada vidēji 171 000 EUR peļņas gadā, salīdzinot ar 45 000 EUR vidēji citur;

2015. gadā vismaz 628 miljoni eiro tika nopelnīti nodokļu paradīzēs, kur bankām nav reģistrēts neviens darbinieks. Piemēram, Francijas banka BNP Paribas nopelnīja 134 miljonus ar nodokli neapliktas peļņas nodokļu paradīzē, kur nealgo nevienu darbinieku;

dažām bankām ir peļņa tieši nodokļu paradīzēs, kaut citur tās strādā ar zaudējumiem. Piemēram, Vācijas Deutsche Bank atskaitās par zemu peļņu vai zaudējumiem lielākajā daļā tirgu 2015. gadā, kamēr nodokļu paradīzēs nopelna 2 miljardus;

Luksemburga un Īrija ir visiecienītākās nodokļu paradīzes - 29% no banku peļņas nodokļu paradīzēs 2015. gadā. Piemēram, 20 lielākajām bankām ir bijuši 4.9 miljardi peļņas sīciņajā Luksemburgā, tas ir vairāk nekā tās samaksājušas nodokļos Lielbritānijā, Zviedrijā un Vācijā kopā.

Kaut nodokļu paradīzes izmantot nav pretlikumīgi, faktiski tas nozīmē, ka nodokļi netiek maksāti valstīs, kurās tiek veikta reālā ekonomiskā aktivitāte - tātad, ir mazāki budžeta ieņēmumi, kurus varētu izmantot veselības aprūpei, izglītībai, nabadzības mazināšanai un attīstībai.

Jāpiemin gan, ka Latvijas bankas ir kļuvušas starptautiski atpazīstamas ar vēl kādu negatīvu darbību - naudas atmazgāšanu, piemēram, 2015. gadā pavisam nejauši “pazaudējot” 1 miljardu EUR no Moldovas. Šeit pētniecisks video par Ukrainas piemēru:

Eiropas Savienībā ir nepieciešams turpināt atklātības palielināšanu, piemēram, apmainoties ar informāciju starp valstīm. Pašreizējais Eiropas Komisijas piedāvājums ir šaurs skatījums, jo attiecas uz kompānijām ar apgrozījumu no 750 miljoniem, neaptverot apmēram 90% multinacionālo kompāniju un nepieprasot atskaitīšanos par visām valstīm.

Vairāk informācijas: www.godiginodoklivisiem.lv

