Iekārta, kas ļauj uzņēmējiem efektīvi kontrolēt, plānot un ekonomēt elektroenerģiju

SIA AdvanGrid valdes priekšsēdētājs Juris Polcs

IT un elektronikas uzņēmums AdvanGrid radījis inovatīvu tehnoloģiju, kas veic elektroenerģijas patēriņa monitoringu, ļaujot uzņēmējiem pastāvīgi sekot elektrības patēriņam un konstatēt nelietderīgus tēriņus, tādējādi radot iespēju efektivizēt enerģijas patēriņu un būtiski ekonomēt finanšu līdzekļus.

Iekārtu pirms trim gadiem izstrādāja Latvijas speciālisti, un nu divus gadus tā tiek testēta un pilnveidota kopā ar AS Sadales tīkls ekspertiem, vērtējot tehnoloģiju darbībā, kā arī kopīgi konstatējot nepilnības un attiecīgi veicot uzlabojumus. AS Sadales tīkls speciālisti atzīst iekārtu par kvalitatīvu un savā ziņā unikālu, kurai vismaz pagaidām šajā cenu kategorijā, šādā komplektācijā un funkcionalitātē pasaulē nav analogu, turklāt tās cena ir ievērojami zemāka nekā līdzīgiem risinājumiem, akcentē AdvanGrid valdes priekšsēdētājs Juris Polcs, piebilstot, ka iekārtas pamata auditorija ir industriālie klienti, kuri ikdienā patērē lielu apjomu elektroenerģijas, dažādu ražošanas iekārtu darbināšanai, tādēļ iespēja kontrolēt un analizēt patēriņu viņiem ir būtiska tieši no kopējo izmaksu samazināšanas viedokļa.

Ļauj izskaust nelietderīgus tēriņus

Pagājušā gada sākumā AdvanGrid pārstāvji jauno iekārtu sāka piedāvāt klientiem gan Latvijā, gan ārvalstīs. Kopumā bijušas jau tikšanās ar vairāk kā 200 klientiem, no kuriem liela daļa pēc iepazīšanās ar tehnoloģiju ir izdarījusi izvēli par labu tās iegādei. Pirmie rezultāti jau liecina, ka šie uzņēmumi spējuši ietaupīt būtiskus līdzekļus gan samazinot patērētās elektroenerģijas apjomu, gan arī pēc patēriņa analīzes secinājumu izdarīšanas samazinot pieslēguma maksimālās jaudas apjomu. Sevišķi būtisks ieguvums ir tieši pieslēguma jaudas samazināšana, ņemot vērā, ka pērn 1.augustā stājās spēkā Sadales tīklu jaunā tarifu struktūra, kas paredz savādāku tarifa piemērošanas kārtību arī atkarībā no pieslēguma jaudas lieluma un patērētās elektroenerģijas daudzuma. "Būtiski, ka lielāka interese par mūsu iekārtu ir tiem Latvijā strādājošajiem uzņēmumiem, kuru kontrolpakete vai 100% kapitāla daļas pieder ārvalstu investoriem, jo ārvalstīs jau daudzus gadus uzņēmēji, sevišķi ražošanas sektorā strādājošie, meklē iespējas savu biznesu padarīt maksimāli efektīvu. Un kā zināms, tieši elektroenerģija ir tas resurss, kas veido būtisku daļu ikviena ražojoša uzņēmuma izdevumu tāmē," stāsta J.Polcs.

Nereti uzņēmumiem vēsturiski ir pieejama liela pieslēguma jauda, taču kopējais patēriņš mēnesī tomēr nesasniedz noteikto lietderīgā patēriņa apjoma normu, kā dēļ kopējās izmaksas par elektrību ir būtiski augušas. AdvanGrid ierīce ļauj veikt precīzus mērījumus, lai aprēķinātu, kāds ir reālais maksimālais elektrības patēriņa un nepieciešamās jaudas apjoms. Piemēram, metālapstrādes uzņēmums SIA Peruza ar šīs tehnoloģijas palīdzību atrada iespēju samazināt pieslēguma jaudu no 250A uz 100A, optimizējot un pārplānojot iekārtu darbināšanas režīmu un arī to palaišanas procesu, tādējādi samazinot izmaksas, vienlaikus neradot apgrūtinājumus ražošanas gaitai. Tāpat daudzi ražotāji dažkārt ir neziņā, kāpēc vienā mēnesi rēķinā parādās maksa par reaktīvo enerģiju, bet citā - nē. AdvanGrid speciālisti pēc mērījumu veikšanas palīdzēs atrast vainīgo agregātu un nooptimizēt tā darbību vai aprīkot ar reaktīvās enerģijas kompensācijas iekārtu, lai elektrības rēķinā pārsteigumu nebūtu. Lietojot AdvanGrid sistēmu klients var tikt savlaicīgi brīdināts par reaktīvās enerģijas pārtēriņu, kompensācijas iekārtas nepareiza darba režīma vai bojājuma gadījumā.

Mobilitāte un augsta precizitāte

"Būtiski, ka iekārtu ir iespējams pieslēgt elektrotīklam bez elektroapgādes atslēguma. Turklāt iekārtas programnodrošinājums atrodas faktiski mākonī, un uzņēmumam nav nepieciešams uzstādīt programmatūru savā datorsistēmā. Atrašanās mākonī sniedz vēl vienu būtisku priekšrocību – atbildīgie speciālisti datiem var piekļūr jebkurā laikā no jebkuras vietas, kur ir pieejams internets," uzsver J.Polcs.

Faktiski AdvanGrid iekārtas darbība ir līdzīga viedajiem elektroenerģijas skaitītājiem, bet ar plašāku funkcionalitāti. Galvenā priekšrocība ir iekārtas mobilitāte un plaša pieslēguma variantu izvēle, kas ļauj to uzstādīt praktiski jebkurā elektroinstalācijas punktā. AdvanGrid iekārta, uzskaita aktīvo enerģiju ar 1% precizitāti, ko apliecina akreditētas metroloģijas laboratorijas izdots verificēšanas protokols. Taču atšķirībā no skaitītāja AdvanGrid iekārta vēl papildus nosūta lielu cita veida datu apjomu, kas ir svarīgs efektīvai elektroenerģijas lietošanai. Nozīmīga funkcija, kas atšķir AdvanGrid iekārtu no konkurentiem vienā cenas kategorijā, ir sprieguma kvalitātes analīze. Sprieguma mērījumi tiek veikti nepārtraukti un ir iespējams precīzi fiksēt gan ilglaicīgus atslēgumus, gan arī ļoti īsus sprieguma iekrituma un pārsprieguma notikumus. Dati tiek sūtīti uz serveri katras piecas sekundes, un gadījumā, ja pārtrūkst sakari ar mobilā operatora tīklu, tiek glabāti iekšējā atmiņā līdz savienojums atkal atjaunojas un datus iespējams nosūtīt.

"AdvanGrid iekārtas papildus priekšrocība ir tas, ka tā var darboties skarbos laika apstākļos, proti, šādas iekārtas pilotprojekta ietvaros ir uzstādītas AS Sadales tīkls brīvgaisa transformatoru apakšstacijās un veiksmīgi pilda savu funkciju jau divu gadu garumā. Iekārtai ir hermētisks korpuss un ārējie savienojumi, tādējādi tā ir nodrošināta pret lietu, sniegu, temperatūras izmaiņām un citiem laika apstākļu iedarbības faktoriem," skaidro uzņēmuma tehniskais direktors Roberts Plots.

Plašas datu analīzes iespējas

Mākonī bāzētā sistēma ir ērta un ar plašām datu analīzes iespējām gan pēc momentānajiem parametriem (spriegums, strāvas stiprums, aktīvā un reaktīvā jauda, jaudas koeficients u.c.), gan arī laika atkarīgajiem lielumiem – aktīvā un reaktīvā enerģija, izmaksas, CO2 izmeši. Atskaišu sagatavošanas regularitāti iespējams uzstādīt un sadalīt dažādās grupās, attiecīgi arī sagrupējot uzņēmuma darbiniekus, kuriem ir piekļuve šo datu apskatei un analīzei. Grāmatvedim tie būs dati par kopējo patēriņu reizi mēnesī, ražošanas vadītājam reizi dienā, uzņēmuma vadītājam reizi nedēļā un tamlīdzīgi.

Turklāt sistēma ļauj statistikas datus skatīt un analizēt plaši izvērstā veidā arī nedēļas atskaitē – patēriņa struktūru analizējot pat piecu un mazāk minūšu griezumā, kas ļauj konstatēt iemeslus, kādēļ, piemēram, vienā nedēļas dienā patēriņš ir bijis būtiski lielāks nekā pārējās nedēļas dienās. Tāpat ir iespējams monitorēt un nosūtīt atbildīgajam speciālistam informāciju par iekārtu nesankcionētu ieslēgšanos un darbību. Piemēram, ja pēkšņi kāda iemesla dēļ nakts laikā tukšā ražotnē ieslēgsies kompresors, uzstādot brīdinājumu par kāda noteikta elektrības parametra iestatītā līmeņa pārsniegšanu, šis notikums tiks fiksēts un informācija nosūtīta atbildīgajam darbiniekam. "Būtībā mūsu mērīšanas iekārta ir papildus garantija uzņēmējiem, ka elektroenerģijas patēriņš būs maksimāli efektīvs. Runājot par iekārtas efektivitāti, savā starpā mēs mēdzam jokot, ka aizvien neesam spējuši atrast uzņēmumu, kuram ar mūsu iekārtu mēs nevarētu palīdzēt samazināt nelietderīgus un nevajadzīgus tēriņus par elektroenerģiju," akcentē J.Polcs.

Uzņēmuma iekārtas kvalitāti apliecina arī intereses pieaugums par to ārvalstīs. Tajā skaitā patlaban jau notiek līguma nosacījumu saskaņošana ar elektroenerģijas sadales uzņēmumu Jeruzalemē, kas plāno savas elektrosistēmas kontrolei izmantot tieši AdvanGrid iekārtu, atzīstot to par labu un konkurētspējīgu elektroenerģijas patēriņa kontroles tehnoloģiju. "Arī iekārtas cena ir ļoti demokrātiska, kas ļauj atgūt ieguldītos līdzekļus ļoti īsā laikā. Proti, mūsu iekārtas cena ir 950 eiro par pilnu komplektu ar visām iespējamajām funkcijām, kamēr mazākas funkcionalitātes ārvalstu analogi maksā vairākus tūkstošus eiro. Mūsu priekšrocība ir tā, ka esam šeit pat uz vietas Latvijā, kas nozīmē – ja iekārtas darbībā rodas kādi traucējumi, tos iespējams maksimāli ātrā laikā novērst. Mums gan līdz šim vēl nav nācies saskarties ar problēmām, līdz ar to varam garantēt sistēmas augstu darbības kvalitāti. Iekārtu iespējams gan nopirkt, gan arī iznomāt. Mēneša abonēšanas maksa par sistēmas nodrošināšanu un apkalpošanu ir patiešām simboliska – 15 eiro mēnesī. Turklāt mūsu speciālisti pirms iekārtas uzstādīšanas apmāca uzņēmuma atbildīgos darbiniekus tās lietošanā," uzsver J. Polcs.

Roberts Dlohi, SIA Peruza valdes loceklis

Pēc iepazīšanās ar AdvanGrid iekārtu, nolēmām to iznomāt, lai reālajā dzīvē novērtētu tās funkcijas. Jau pēc divām trim nedēļām, analizējot iegūtos datus, atradām iespēju samazināt izdevumus par elektrību par 120 eiro mēnesī. Analīzes rezultātā konstatējām, ka lielā pieslēguma jauda 250 A apjomā nepieciešama vienas iekārtas palaišanas brīdī, kad attiecīgi arī rodas jaudas pīķis. Iegādājāmies mazu ierīci, kas nodrošina tā saukto iekārtas lēno palaišanu. To paveicot, varējām samazināt pieslēguma jaudu uz 100 A. Arī aplikācija ir vērtīga, jo ļauj reālā laika režīmā pārbaudīt katras iekārtas patēriņu un citus parametrus. Lai gan izmaksas par elektrības patēriņu neveido lielāko daļu mūsu uzņēmuma kopējo izdevumu summā, tomēr arī 120 eiro mēnesī ir būtisks ietaupījums, ja rēķinām gada griezumā vai pat lielākā laika intervālā. Noteikti tiem uzņēmumiem, kuru elektrības patēriņš ir daudz lielāks, ir iespēja savus izdevumus samazināt par tūkstošiem eiro mēnesī.

Juris Morozovs, SIA Puratos Latvia Tehniskā dienesta vadītājs

Iekārtu nolēmām uzstādīt pagājušā gada otrajā pusgadā. Viennozīmīgi varu teikt, ka produktam ir ļoti kvalitatīvs tehniskais nodrošinājums, redzamā informācija ir ļoti noderīga, lai pēc daudziem un dažādiem parametriem analizētu uzņēmuma elektrības patēriņu, konstatētu, kādos procesos patēriņš ir nelietderīgs – uzreiz iespējams analizēt reaktīvo jaudu, slodzes un citus rādītājus. Būtiski, ka to visu iespējams apskatīt un secinājumus izdarīt teju desmit minūšu laikā. Faktiski šis produkts ļauj īstenot efektīvu ražošanas vadību, un attiecīgi pēc daudziem svarīgiem datiem saprast, kādas darbības jāveic, lai samazinātu nelietderīgus tēriņus – vai un kādā veidā iespējams samazināt pieslēguma slodzi, kādi modernizācijas projekti īstenojami, lai samazinātu iekārtu elektrības patēriņu. Ja ir redzami cipari, tad attiecīgi arī vari izdarīt secinājumus un pieņemt lēmumus, kas balstīti uz reāliem faktiem.

Plašāk par AdvanGrid piedāvājumu, iespējām testēt un arī iegādāties uzņēmuma piedāvāto iekārtu lasiet www.advangrid.com