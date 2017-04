Logs uz piepildītu un harmonisku dzīves telpu

Cilvēka darba dzīves ritms uzņem aizvien straujāku tempu un prasa daudz lielāku enerģijas patēriņu, nekā tas bija pirms 20 gadiem. Tādēļ pieaug nozīme tai dzīves telpai, kurā mēs pavadām laiku vienatnē vai kopā ar saviem tuvajiem, šajā harmoniskajā vidē uzkrājot spēkus nākamajām dzīves uzvarām. Katrs savu īpašo mājokli saredz savādāku, taču pamata vērtības ir līdzīgas - komforts, kvalitāte un ilgtspējīgs risinājums, kas ļauj māju sajūtu baudīt paaudzēs, tādējādi veidojot tieši savu īpašo identitāti. Tāpēc ir svarīgi izdarīt pārdomātu izvēli brīdī, kad tiek likti pamati šai videi – vai mēs vēlamies ātru un lētu, vai tomēr pārdomātu un ilgtermiņā vērstu mājokli.

Uzņēmums Glass & Wood, kurš Latvijas mājokļu projektēšanas un būvniecības tirgū darbojas jau 14 gadus, ir šī uzņēmuma dibinātāja un vadītāja Jāņa Garanča atbilde uz šo jautājumu pašam sev, kad viņš domāja, kādu vēlas izveidot savas ģimenes māju. „Mājoklim ir jābūt profesionāli izveidotam, kvalitatīvam un tādam, kas sniedz siltuma sajūtu. Šis ir iemesls, kādēļ tika radīts Glass & Wood, kura pamatvērtības un darbus raksturo trīs vārdi – kvalitāte, dabiskums un autentiskums,” pauž J. Garančs.

Burtiski pirms nedēļas Gruzijas pilsētā Kvareli, klātesot Gruzijas un Latvijas prezidentiem, svinīgā ceremonijā, tika uzsākti būvdarbi vērienīgam projektam, kam viens no idejas autoriem ir J.Garančs un projektētājs SIA Glass & Wood – projekta nosaukums jau vien ir gana intriģējošs - Island of Music (Mūzikas sala). Tā būs īpaši projektēta atpūtas vieta kur ezerā būs koncertzāle, bet tai apkārt – viesu nami, kas atradīsies gan ezerā, gan tam apkārt krastā.

Pieprasīts arī Eiropā

Atminoties uzņēmuma izveidošanas brīdi un sākotnējos mērķus, J.Garančs norāda, ka komanda, kura joprojām strādā plecu pie pleca pēc nu jau 14 gadu darba, savu ceļu būvniecības biznesā sāka, piedāvājot Latvijas un arī Eiropas tirgū toreiz vēl absolūti unikālu produktu – koka stiklotās konstrukcijas, kuru ražošanā tika izmantota pilnīgi jauna tehnoloģija, paceļot šo ikvienam ierasto produktu pavisam citā kvalitātes pakāpē.

Glass & Wood inženieri 2011.gadā radīja pilnīgi jaunu un inovatīvu koka logu un drvju sistēmu. Atšķirībā no standarta plastikāta vai koka pakešu logiem Glass & Wood izgudrojums sevī apvieno vairākus būtiskus faktorus – ilglaicību, lielāku drošību, kā arī estētisko baudījumu. “Latvijas un arī Eiropas tirgus kopumā ir gana piesātināts ar dažāda tehniskā izpildījuma logu sortimentu, tādēļ jau sākotnēji zinājām, ka piedāvāsim klientiem īpašu, unikālu produktu, kas atšķiras gan kvalitātes, gan drošības, gan estētiskā baudījuma ziņā un tas ir mūsu darbības pamatā arī šodien,” akcentē J.Garančs, piebilstot, ka pasaulē šo uzņēmuma ražošanas tehnoloģiju pazīst kā strukturālā stiklojuma sistēmu jeb Structural Glazing. Šo logu konstrukcijas galvenā atšķirība ir tā, ka loga rāmis ārpusē tiek pārklāts ar vēl vienu stiklu. Tas ir rūdīts, un ne tikai vizuāli nosedz rāmi un ļauj logam vizuāli iekļauties, piemēram, kopējā stikla fasādē, bet arī daudzkārt paaugstina loga rāmja noturību pret ārējo laikapstākļu (lietus, vējš, saule) negatīvo ietekmi, kā arī paaugstina objekta drošību pret ielaušanos, jo, lai atmūķētu šādu logu, ir jāsasit ārējais rūdītais stikls, kas ir gan grūti, gan arī rada lielu troksni. “Mēs ražojam vienlaikus gan estētisku baudījumu, gan drošību. Pagaidām mums šajā jomā Latvijā nav konkurentu,” akcentē uzņēmuma vadītājs, un norāda, ka stikla paketes ir viens no pamata elementiem, ko savos būvprojektos piedāvā Glass & Wood, tādējādi uzņēmuma ražojumi ir ļoti ātri pamanāmi vispārējā arhitektūras kopainā jebkurā vietā.

„Ja privātmājas ne vienmēr ir iespēja redzēt un novērtēt to vizuālo tēlu, tad vienu no objektiem, domāju, ir redzējis gandrīz katrs Latvijas iedzīvotājs un arī daudzi ārvalstu tūristi – tirdzniecības centru Šokolāde Siguldā, kura būvniecībā izmantotas tieši manis izgudrotās stikla konstrukcijas un citi elementi,” pauž J.Garančs. Šodien Glass & Wood strādā gan Latvijas tirgū, gan sadarbojas ar partneriem Lielbritānijā, Holandē, Zviedrijā, Francijā, Šveicē un Norvēģijā. Savukārt Latvijā līdztekus virknei privātu klientu pasūtījumu izpildei uzņēmums veidojis arī objektus, kas finansēti no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem. Uzņēmuma komanda ir profesionāla, ar lielu darba pieredzi un augsta līmeņa zināšanām. Glass & Wood projektē māju projektus, ražo būvkonstrukcijas un dažādus būvelementus, būvē stikla un koka būves – koka paneļu mājas, moduļu mājas, stāvbūves, koka karkasa mājas, koka ziemas dārzus, verandas, koka – stikla piebūves, lapenes, dažādas sarežģītības pakāpes stikla - koka konstrukcijas, stiklotas fasādes, liela gabarīta vērtnes u.c.

Projektē, ražo un būvē

Sākotnēji Glass & Wood pamatbizness bija stikla konstrukciju ražošana un uzstādīšana klientu objektos, taču uzņēmuma komanda sapratusi, ka biznesu nepieciešams paplašināt, lai klientam nodrošinātu pilnu pakalpojuma spektru un gala rezultāts būtu labākais no iespējamajiem risinājumiem. “Tas nenozīmē, ka citi būvniecībā iesaistītie speciālisti mūsu izpratnē būtu sliktāki par mums. Vienkārši pieredze lika saprast, ka nereti projektētāja, būvnieka un ražotāja domas atšķiras un tas savukārt ne vienmēr ļauj bez liekām problēmām sasniegt klientam labāko risinājumu. Nereti saskārāmies, ka arhitekts kopā ar dizaineri uz papīra radījuši ideju, kas klientam patīk, taču reālajā dzīvē kādu tehnoloģisku iemeslu dēļ realizēšana ir dārga, vai arī beigās rezultāts vienkārši nav funkcionāls. Tāpēc pamazām nonācām pie likumsakarīga lēmuma paplašināt savu darbības spektru. Un šodien mēs ne tikai ražojam stikla konstrukcijas kā izejmateriālu, bet strādājam ar klientu no idejas līdz pat objekta nodošanai,” stāsta J.Garančs, piebilstot, ka šāds lēmums pieņemts pirms aptuveni trim gadiem, kad secināts, ka Latvijā ir maz tādu uzņēmumu, kas nodrošina pilnu pakalpojuma spektru “no nulles līdz pat mājas atslēgai”, lai klientam pašam būvniecības procesa gaitā nevajadzētu meklēt dažādu darbu izpildītājus un pēc tam saskaņot un koordinēt viņu darbus. “Tobrīd sapratām – lai garantētu klientam augstāko kvalitāti, mums jārada šāda sistēma pašiem, kad klientam faktiski esam vienas pieturas aģentūra – viņš atnāk pie mums un izstāsta savu vēlmi, bet mēs attiecīgi to visu īstenojam un koordinējam,” pauž uzņēmējs. “Šodien mēs īstenojam visa veida celtniecības, būvniecības darbus, tajā skaitā montāžas, demontāžas, pamatu ierīkošanas darbus, betonēšanas, inženiertehnisko tīklu, galdniecības, iekšējās un ārējās apdares darbus, tāpat ierīkojam komunikācijas, restaurējam koka fasādes.

Protams, fiziski darbus īsteno mūsu izvēlēti apakšuzņēmēji, bet mūsu speciālisti uzrauga visu procesu, kas rezultātā nodrošina maksimāli augstu darbu izpildes kvalitāti. Arī klientam ir daudz vieglāk – viņam nav jābraukā pie pieciem dažādiem darbu izpildītājiem un jāskaņo procesu – visu informāciju un konsultācijas viņš saņem vienuviet,” pauž J.Garančs, piebilstot, ka šāda sistēma arī viennozīmīgi padara visu procesu ilgtermiņā lētāku. “Mēdz būt situācija – arhitekts radījis savu vīziju, taču pirms tam nav aprunājies ar būvniekiem, konstrukciju ražotājiem. Un tikai tad, kad sākam īstenot darbus reālajā dzīvē, secinām – tas nav paveicams. Ko darīt? Loģiski, ir jāmeklē risinājums, sliktākajā gadījumā jāpārbūvē kāda daļa objekta. Tas viss prasa gan papildu finansējumu, gan arī laiku. Kurš par to maksā? Lielākoties klients. Mums svarīgs faktors ir apmierināts klients, tādēļ nevaram pieļaut situāciju, kurā pasūtītājs jūtas nekonfortabli. Esam radījuši sistēmu, ka klientam esam arhitekts, ražotājs un būvnieks vienā personā,” pauž uzņēmējs.

Lūgts raksturot Glass & Wood cenas, salīdzinot ar konkurentiem, J.Garančs pauž, ka cenas nav zemas, taču norāda, ka preces vai pakalpojuma patieso vērtību nosaka tā ilglaicība, proti, var pirkt logu par 50 eiro, apzinoties, ka ik pēc pieciem gadiem to būs jāmaina – tas nozīmē atkal laiku, naudu, īslaicīgas neērtības būvdarbu laikā. Bet var pirkt logu par 200 eiro, zinot, ka šie koka logi kalpos un garantēs drošību vismaz 50 gadus. “Kādēļ mēs pērkam labu mašīnu? Lai justos droši, komfortabli. Tas nav pirkums vienai dienai. Vēl jo vairāk tas attiecas uz mājokli. Daudzi šodien piedāvā labus koka logus, skaistas stikla vai koka konstrukcijas dažādos izpildījumos. Daļa piedāvājumu ir lētāki par mūsējo. Taču mūsu atšķirība ir tajā, ka mēs garantējam – mūsu pakalpojumus tikai sākotnēji šķiet dārgāks – ja sarēķināsiet ilgtermiņā – summa būs daudzreiz lētāka, jo nebūs ik pēc noteikta laika jāmaina vai jāremontē stikla konstrukcijas, jāpārbūvē fasādi, jālabo stikla vai koka konstrukcijas. Ja būvniecībai būsiet paredzējis gadu vai divus, tad droši varat rēķināties – tieši tādā termiņā būvniecība arī būs pabeigta un nebūs nekādu negaidītu tehnisku vai citu problēmu, kas iekavēs procesu. Mēs piedāvājam jaunas idejas jaunai dzīvei, kas nāk roku rokā ar kvalitāti, dabiskumu un autentiskumu. Glass & Wood pakalpojumus cilvēki izvēlas un iesaka saviem draugiem tāpēc, ka zina – kopā ar klientu mēs radām īsto dzīves telpu tiem, kuri apzinās kvalitāti, unikalitāti un īsto dzīves garšu,” pauž J.Garančs.

Plašāk par Glass & Wood pieredzi, pakalpojumu klāstu un ražojumiem uzziniet: www.glass-wood.lv.