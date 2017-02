Maskava biznesa ceļotāja acīm jeb Mīti un patiesība Mūsdienu pasaule atrodas nemitīgā kustībā – tā seko līdzi tehnoloģiskajiem risinājumiem, modes tendencēm, sociālajām niansēm, kā arī sabiedrības vēlmēm, un tam visam pa vidu galvenais ir neko nenokavēt. Aizvien biežāk dzirdam aizspriedumus pret kādu viesnīcu ķēdi, aviokompāniju vai restorānu tikai tāpēc, ka kāds ir izlasījis blogu, redzējis informāciju sociālajos portālos vai dzirdējis no paziņām. Tika pavadītas vairākas dienas, meklējot tipiskākos aizspriedumus un pētot svarīgākos punktus biznesa ceļotāju ikdienā.

Gaisā virmo daudz mītu par Maskavu, sastrēgumiem, dārdzību, sliktu servisu, un, tā kā Maskava ir viens no populārākajiem darījumu braucienu galamērķiem, tika izvēlēts maršruts Rīga–Maskava. Aviokompānija Aeroflot ar gaisa satiksmi savieno Rīgu un Maskavu jau 75 gadus. Aeroflot dienā veic 4 tiešos reisus, kopā ar partneriem sasniedz pat 8 reisus dienā, kas veido savienojumus ar Aeroflot reisiem visā pasaulē. Aviokompānijai ir lidojumi uz 131 galamērķi 50 pasaules valstīs.

Lai kliedētu mītus, Baltic Travel Group (SIA Baltijas Ceļojumu grupa) valdes priekšsēdētājs un ļoti aktīvs biznesa ceļotājs Vladislavs Korjagins un Latvijas lielākā tūrisma portāla Travelnews direktors Aivars Mackevičs devās izpētes lidojumā ar aviokompāniju Aeroflot uz Maskavu, piedaloties Krievijas biznesa tūrisma industrijas apbalvošanas ceremonijā Buying Business Travel Awards Russia & CIS 2016 un izbaudot Four seasons Hotel Moscow luksusa viesnīcas servisu.

Novecojušas lidmašīnas, kas neatbilst drošības standartiem

Šis aizspriedums kopā ar jautājumiem par papildu bagāžas vienībām, drošību, ērtumu, kvalitāti un servisu ir kļuvis vēl aktuālāks nekā iepriekš. Aviokompānijai Aeroflot ir viena no jaunākajām flotēm pasaulē. Vidējais lidmašīnu vecums ir 4,2 gadi. Lielāko flotes daļu (189 lidmašīnas) veido mūsdienīgās Airbus A320 un tālo reisu Airbus A330, Boeing B777 un Sukhoi SuperJet 100 lidmašīnas.

Neatsaucīgs apkalpojošais personāls

Lidojums, kas ilga tikai stundu un 25 minūtes, sagādāja pārsteigumiem bagātas emocijas abiem ceļotājiem. Lidojuma laikā moderni ģērbtas un ļoti izpalīdzīgas stjuartes neatteica palīdzību un laipni izstāstīja ne tikai par lidojumu, bet arī par lidsabiedrību, tās vēsturi un galamērķi. Aeroflot ir spējusi apkalpes ārējā izskatā saglabāt nacionālo identitāti un tajā pašā laikā padarīt to mūsdienīgu un elegantu. Personāls tiek ļoti rūpīgi atlasīts un regulāri apmācīts.

Ekonomiskajā klasē ūdeni un kafiju nepasniedz

Aviokompānijai Aeroflot pasažieru ērtības un labsajūta lidojuma laikā vienmēr ir bijusi viena no prioritātēm, tāpēc, neskatoties uz citu aviokompāniju praksi atteikties no ūdens, kafijas, tējas un sulu pasniegšanas lidojuma laikā, tā netika ieviesta. Arī ekonomiskās klases pasažieri saņem vieglas uzkodas. Ja lidojuma laiks pārsniedz trīs stundas, pasažieriem tiek servētas siltas pusdienas vai vakariņas.

Šeremetjevas starptautiskās lidostas neērtā loģistika

Daudzi ceļotāji joprojām uztraucas par lidostas neērto izvietojumu, trūkstošajiem krēsliem un atpūtas zonām, kā arī baidās apmaldīties.

Šeremetjevas lidosta, kas ir arī Aeroflot bāze, ir modernizēta un nemitīgi attīstās. Aviokompānijas Aeroflot terminālis D ir moderns, atjaunots, ar ļoti lielu tax-free zonu un plaši pārstāvētu veikalu klāstu, kā arī restorāniem, kafejnīcām. Termināļi savā starpā ir savienoti, un starp tiem ir iespējams brīvi pārvietoties vai īsināt laiku garāka lidojumu savienojuma laikā. E terminālī ir pieejama “Kapsulu viesnīca”, ko var izmantot pa stundām, ja vēlaties atpūsties pirms nākamā lidojuma. Tāpat blakus “Kapsulu viesnīcai” atrodas telpas, kurās var uzkavēties nepilngadīgs bērns ar vienu no vecākiem līdz 24 stundām bez maksas. Lidostā atrodas vairāki Business lounge. Informācijas centros lidostas darbinieces laipni paskaidro, uz kurieni jādodas, ja radušās neskaidrības. Lidosta ir ļoti ērta un viegli saprotama.

Nokļūšana Maskavas centrā aizņem 4 stundas

Maskava, kā jau metropole, ļoti daudziem asociējas ar sastrēgumiem un cilvēku pūļiem. Savukārt par ērtu nokļūšanu no Šeremetjevas starptautiskās lidostas uz Maskavu, Belorusskiy staciju, ir parūpējies Aeroexpress, kura vilcieni kursē ik pēc 30 minūtēm. Laiks ceļā ir 35 minūtes, klientu ērtībai vilcienam ir divi servisa veidi – ekonomiskais un biznesa klases, cenas attiecīgi apmēram 7 un 15 eiro par braucienu vienā virzienā, brauciena laikā pieejams bezmaksas internets.

Biļeti iespējams iegādāties jau iepriekš tūrisma aģentūrās vai internetā un saņemt sms veidā, vilcienā darbojas QR kodu lasītājs un elektroniskās biļetes tiek pieņemtas. Abi ceļotāji pārliecinājās, ka Aeroexpress vilcieni ir tīri un tas ir ērtākais un ātrākais veids, kā nokļūt pilsētas centrā.

Ar Aeroflot var aizlidot tikai uz Krieviju

Pamanījuši piedāvājumu lidot ar Aeroflot uz ASV vai Āziju, cilvēki bieži brīnās, jo lielākajai daļai šķiet, ka galvenie galamērķi ir tikai Krievijā. Aviokompānija Aeroflot ar savu bāzes lidostu Maskavā (Šeremetjevas starptautiskā lidosta) ir Rīgai viena no tuvākajām lielajām lidostām, kas savieno ar citiem lidojumiem visā pasaulē un dod iespēju lidot uz vairāk nekā 160 galamērķiem. Jāpiemin, ka uz daudziem no šiem galamērķiem, pateicoties lielajam lidojumu skaitam no Rīgas, savienojumi ir pieejami vairākas reizes dienā. Aeroflot piedāvā nokļūt 13 galamērķos Āzijā, 4 galamērķos ASV, 4 Tuvo Austrumu galamērķos un vēl, un vēl.

Pārvadāto pasažieru skaits ir neliels

Pat neraugoties uz to, ka Aeroflot ir viena no pasaules vecākajām aviokompānijām, kas spējusi noturēties pasaules tirgū un lielajā konkurencē, joprojām valda uzskats, ka šīs lidsabiedrības pakalpojumus izmanto vien retais vai cilvēki, kuriem nav citu variantu, kā sasniegt savu plānoto galamērķi. Šāds apgalvojums jau ilgu laiku nav patiess, jo ar katru gadu pieaug apkalpoto klientu skaits. 2016. gadā Aeroflot apkalpoja 29 miljonus klientu, šis skaitlis, salīdzinot ar 2015. gadu, ir pieaudzis par 11%. Arī izpētes lidojuma dalībnieki pārliecinājās, ka lidmašīnā nav vienīgie pasažieri, jo gandrīz visas vietas lidmašīnas salonā bija aizņemtas.

Pateicoties aviokompānijas Aeroflot punktualitātei un Aeroexpress ērtajiem vilcieniem, izpētes brauciena dalībnieki Vladislavs Korjagins un Aivars Mackevičs paspēja ne tikai apmeklēt Buying Business Travel Awards Russia & CIS 2016 apbalvošanas ceremoniju, bet arī izbaudīt Maskavas šarmu, apskatīt Sarkano laukumu un pēc garas darba dienas atpūsties burvīgajā Four seasons Hotel Moscow. Abi ceļotāji atzīst, ka Maskava ir ērti sasniedzams galamērķis un lielākā daļa mītu ir novecojuši un nepatiesi.

