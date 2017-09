Normunds Bergs: kā gūt panākumus biznesā un eksportā

Tā bija arī mums, kad 1995.gadā viens no mūsu dibinātājiem, Didzis Liepkalns, vēlējās ievilkt telefonu savās mājās meža vidū, viensētā. Toreiz viņam atbildēja, ka šo lūgumu iekļaus plānos, un ievilks telefonu apmēram 15 gados. Vilkt kabeli uz viensētu ir ārkārtīgi dārgi, to neviens normāls bizness nedara. Didzis uztaisīja priekš sevis uz radio bāzētu telefona līnijas pagarinātāju un dabūja telefonu savā mājā krietni ātrāk nekā 15 gados. Līdz ar to arī radās jauns produkts un mūsu uzņēmuma sākums.

SAF tehnika ražo mikroviļņu radio. Netehniskā auditorijā neviens nezina, ko mēs ražojam, kaut gan to lietojam mēs visi. Mūsu radio ir domāti mobilajiem operatoriem starpbāzu savienojumiem, lai signālu noraidītu no viena torņa uz otru. Tas ir tas, kas atrodas mobilo sakaru torņos, antenās.

Uzņēmējdarbības būtība ir risks, un peļņa ir atalgojums par tavu risku. Atalgojums tam, ka esi izvēlējies ieiet kādā biznesā un uztaisīt kādu produktu pirms saviem konkurentiem. Ir jābūt uzņēmībai, drosmei un nekaunībai šī vārda labajā nozīmē. Nekaunības un uzstājības latviešiem pietrūkst visvairāk. Un ir jābūt kompetentam.

Šodien esam vairāk kā 140 pasaules valstīs. Uzņēmējam ir jārēķinās, ka ir iespējamas nelāgas lietas – klients var nobankrotēt, klients var aizmukt, klients var nesamaksāt. Darījums var izjukt, un tu vari pazaudēt naudu.

Viens no veidiem, kā nodrošināties pret naudas pazaudēšanu – visu laiku prasīt, lai klients samaksā naudu uz priekšu, un tikai tad sūtīt produktu. Tiesa, ne vienmēr tā izdodās. Jo ir konkurenti, kuri piedāvā šo pašu preci vai pakalpojumu ar pēcapmaksu, ar dažādiem nomaksas veidiem vai uz kredīta. Ir jārēķinās, ka pēcapmaksas piedāvāšana klientam ir viena no tava produkta sastāvdaļām. Tieši tāpēc mēs izmantojam ALTUM eksporta kredītu garantijas, kas ļauj samazināt mūsu riskus, piedāvājot klientam labāku produktu.

Lai pārdotu savu produktu ārvalstīs, ir jārunā pircēja mītnes zemes valodā, kaut mazliet jāzina tās zemes kultūra un paražas, tās zemes vēsture. Piemēram, ja mēģināsiet arābiem rakstīt e-pastus vai zvanīt piektdienā, jums droši vien īsti nesanāks sazināties. Ja būsiet pārāk uzstājīgs un mēģināsiet atkārtoti, jūs iemantosiet vai nu nepieklājīga cilvēka, vai muļķa slavu. Katrā vietā ir sava specifika, kas ir vienkārši jāzina.

Jaunajiem eksportētājiem iesaku būt kompetentiem. Saprast savu produktu, zināt, kādi ir konkurenti pasaulē, saprast, kas ir klienti un ko viņi vēlas un sagaida. Ir jāizprot, kā rodas un darbojas produkts, jāstrādā ciešā sakabē ar inženieriem. Diemžēl ļoti bieži nākas saskarties ar diletantismu – ir braši jaunieši, kuriem šķiet, ka viņi tūlīt iekaros pasaules tirgu, un produkts radīsies pats par sevi – nolīgsim trīs programmētājus, kas uzrakstīs, ko viņiem teikšu. Tas dzīvē ļoti reti strādā.

Tieši pateicoties kompetencei, neatlaidībai, bezkaunībai un veiksmei, SAF Tehnika ir izdevies kļūt par tirgus līderi.

