Reālā pasaule datorā

“Realitāte ir tikai ilūzija, kaut arī ļoti noturīga.” - šis Alberta Einšteina izteiciens ir ļoti bieži citēts, it īpaši interneta vidē, lai gan daudzi apšauba tā autentiskumu. Tomēr minētais izteiciens diezgan trāpīgi raksturo mūsu subjektīvo uztveri par to, kas ir ap mums – reālo pasauli. Jau no seniem laikiem cilvēki ir centušies izzināt šo pasauli ar objektīvu mērījumu palīdzību un šo mērījumu attēlošanu grafiskā formā – kā kartes un plānus, kas papildināti ar skaitlisku un aprakstošu informāciju. Šis reālās pasaules atspoguļojums parasti ir divās dimensijās, t.i., plakans, ko noteica informācijas iegūšanas, glabāšanas un apstrādes tehniskās iespējas.

Pēdējos gados arvien biežāk ikdienā dzirdam tādus jēdzienus kā 3D modelis, Viedā pilsēta (SmartCity) vai realitātes modelis. Arī SIA MikroKods pēdējā gada laikā mērķtiecīgi uzkrājusi vērā ņemamu pieredzi realitātes modeļu izstrādē, sagatavojot vairāku kultūrvēsturisku un infrastruktūras objektu 3D modeļus, kurus iespējams apskatīt demonstrāciju vietnē un video versijā.

Ņemot vērā, ka uzmērīšanas tehnoloģiju attīstība pēdējā desmitgadē ir devusi iespējas atsevišķu mērījumu vietā iegūt masveida datus par reālo pasauli, kas ļauj šo pasauli datorizētā vidē attēlot trijās dimensijās (3D) ar tādu detalizācijas pakāpi, kas jau ir salīdzināma ar pašu reālo vidi. Šīs mērīšanas metodes ir ieguvušas apzīmējumu “realitātes iegūšana” (Capturing Reality), kas faktiski nozīmē realitātes detalizētu dokumentēšanu. Šobrīd datu iegūšanai par reālo vidi galvenokārt pielieto divas metodes – 3D lāzerskenēšanu un modernizēto fotogrammetriju. Uzņēmums SIA MikroKods piedāvā kompānijas Bentley Systems fotogrammetrijas risinājumu ContextCapture, ar kuru veidotos 3D modeļus var izmantot atsevišķi vai iekļaut inženierprojektos ar datorizētās projektēšanas (CAD) un būvniecības informācijas modelēšanas (BIM) programmatūras palīdzību.

Lāzerskenēšana salīdzinoši plaši tiek pielieto praksē, sevišķi saistībā ar arhitektūru, būvniecību un dizainu. Mazāk pazīstama ir modernā fotogrammetrija. Tā analizē reālās vides attēlus, kas ir uzņemti no vairākiem skatu punktiem, un automātiski detektē pikseļus attēlā, kuri atbilst vienam un tam pašam fiziskam punktam. No daudzām šādām atbilstībām nosaka attēlu relatīvo orientāciju un fotografēto objektu 3D formu. Fotogrammetrija ir pieejama plašam lietotāju lokam, jo tā neprasa pielietot dārgu aparatūru – datu iegūšanai pietiek ar parastu kompaktkameru, kuru var lietot uzņemšanai no zemes, kā arī kopā ar mehāniskiem palīglīdzekļiem, no kuriem šobrīd lietošanai ērtākie ir bezpilota lidaparāti - droni. Viss process ir lielā mērā automatizēts, ietverot gan uzņemšanas plānošanu, gan tās veikšanu un iegūto datu apstrādi. Gala rezultāts ir fotoreālistisks 3D režģa modelis, kuru var aplūkot datorā, veikt koordināšu, attālumu, platības un tilpuma mērījumus, publicēt internetā.

Esošās situācijas dokumentēšana kopā ar iespējām konstatēt izmaiņas un novērtēt to apjomu ir noderīga daudzos citos pielietojumos, piemēram, kadastra datu aktualizācijai, karjeru izstrādes uzraudzībai, mežu stāvokļa un postījumu dokumentēšanai, virszemes inženierkomunikāciju inspekcijai, grūti pieejamu objektu tehniskā stāvokļa uzraudzībai u.c. Savukārt urbanizētas teritorijas modeļa pielietojuma jomas paplašinās līdz pilsētplānošanai un arhitektūrai, nekustamo īpašumu pārvaldībai, avāriju un drošības pārvaldībai, kultūras pieminekļu aizsardzībai, telpiskajai analīzei (redzamība, saules ekspozīcija, ēku termogrāfija, piesārņojuma un trokšņu simulēšana utt.), 3D ĢIS uzturēšanai, iedzīvotāju un tūristu informēšanai portālos.

Laipni lūdzam uzzināt vairāk par SIA Mikrokods piedāvātajiem pakalpojumiem un pieejamo programmatūru mūsu mājas lapā, kā arī sazināties ar mums, lai saņemtu atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem!

Ints Lukss

Valdes loceklis | SIA MikroKods