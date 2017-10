SierŠtelle: investīcijas ļauj nenogulēt īsto mirkli

Mūsu izvēle ir ražot augstas kvalitātes sieru no maksimāli dabiskām un Latvijā ražotām izejvielām. Pirms 10 gadiem paplašinājām savu ēdināšanas biznesu, uzbūvējot jaunas ražošanas telpas. Pirmajā gadā sākām ar pāris simtiem kilogramu mēnesī, nu jau esam izauguši līdz vairākām tonnām mēnesī.

SierŠtelles veiksmes un izaugsmes pamatā, pirmkārt, ir cilvēki – speciālisti, sava darba meistari. Otrkārt, savu produktu jau bijām tirgū notestējuši, sapratām, kas cilvēkiem garšo, zinājām savu pircēju. Ja cilvēks ar savām garšas kārpiņām sajūt, ka tas ir īstais produkts, ko viņš grib redzēt savā ledusskapī, tad mēs viņu varam sev piesaistīt.

Šobrīd mums ir 33 dažādi sieri. Cilvēki nāk uz mūsu veikaliem un izsaka savas vēlmes, jautā, vai varam uzražot viena vai otra veida sieru. Mēs šīs idejas krājam, un tad kādā atbilstošā mirklī izmēģinām. Viens no produktiem, kas tapa pēc mūsu pašu pircēju lūguma, ir siers, kurā ir vairākas garšas.

SierŠtelles sieram ir īpaša ražošanas tehnoloģija. Pirmkārt, recepte nāk no Latvijas laikiem, no trīsdesmitajiem gadiem. Otrām kārtām, receptē ir ļoti kvalitatīvas, dabiskas izejvielas, kuru dēļ mūsu siers ir tik īpašs un tik garšīgs. Būtiski, ka izmantojam to labāko, sākot no augstas kvalitātes piena līdz pat pārējām lietām, ko pievienojam, lai gala rezultātā sasniegtu to neatkārtojamo garšas sajūtu.

Pirms trijiem gadiem būtiski uzlabojām savas tehnoloģijas. Ar ALTUM finansējumu iegādājāmies vairākas iekārtas, kas būtiski uzlaboja ražošanas efektivitāti – tagad varam divreiz ātrāk saražot divreiz vairāk produkcijas. Iegādājāmies siera vārāmo katlu, krāsni, dzēsētājus. Mums pašiem šķiet ļoti svarīgi, ka atbalstījām zaļās enerģijas ražošanu – esam uzstādījuši arī saules kolektorus. Daudz izmantojot karsto ūdeni, mums ir prieks, ka šobrīd mazāk tērējam citus energoresursus.

Bez investīcijām uzņēmuma attīstība var būt ļoti lēna vai vēl sliktāk – tu patiesībā vispār vari nogulēt to īsto mirkli. Bieži vien uzņēmumi nespēj nodrošināt pietiekami labi ķīlu vai viņiem pietrūst komercbanku uzticības, un ir apsveicami, ka tāds valsts instruments kā ALTUM aizdevumi ļauj uzņēmējiem iet uz priekšu un attīstīties. Arī mūsu lielais plāns ir augt tālāk un pārredzamā nākotnē tikt pie savas siera rūpnīcas.

Skaties video par uzņēmēja pieredzi un uzzini par valsts atbalsta iespējām biznesa sākšanai un attīstībai.