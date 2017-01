Šogad finanšu tirgi būs atkarīgi no politikas melnajiem gulbjiem

2017. gads metīs investētājiem nopietnu izaicinājumu, finanšu tirgos šis būs sarežģīts gads, iezīmīgs ar nestabilitāti un ļoti lielu politisko notikumu, tā saukto „melno gulbju”, iespaidu. D. Trampa prezidentūras sākums un joprojām neparedzamā ASV politika attiecībā uz brīvo tirdzniecību, Ķīnas valdības centieni iegrožot valsts ekonomikas pārkaršanu, OPEC vienošanās stabilizēt naftas cenas, vēlēšanas svarīgākajās ES ekonomikās – Vācijā, Francijā, Itālijā, referendums Nīderlandē, Brexit process – tie visi ir notikumi, kas 2017. gadā pilnīgi noteikti šūpos finanšu tirgus.

„Aktīvam investētājam tirgus nenoteiktība paver lielākas iespējas, tāpēc 2017. gads būs patiesi interesants, un investētāji var gūt labu peļņu. Mēs esam sagatavojuši perspektīvāko 2017. gada investīciju virzienu prognozes ikvienam kapitāla veidam – valūtām, akcijām, indeksiem, obligācijām un izejvielām. Pērn mūsu analītiķu komandai izdevās precīzi paredzēt tirgus virzienu visos kapitāla veidos, bet investētāji, kas izmantoja rekomendācijas par FTSE 100 indeksu, sojas cenas perspektīvām un Apple akcijām, ieguva labu investīciju atdevi, jo šo pozīciju izmaiņas sasniedza pat 12-16%. Kredītpleca iespējas izmantojušo investētāju peļņa attiecīgi bija vēl lielāka,” – aktīviem investētājiem domāto 2017. gada prognožu paketi piedāvā uzņēmuma TMS Brokers analītikas nodaļa .

Valūtu tirgus – Zviedrijas kronas nostiprināšanās gads Zviedrijas krona pašlaik ir pārāk zemu novērtēta attiecībā pret ASV dolāru. Nav būtisku iemeslu, kāpēc šai tendencei vajadzētu turpināties 2017. gadā. Zviedrijas ekonomika ir stabila, IKP pieaugums paliks relatīvi liels un var sasniegt pat 4%, vajadzētu beigties valsts centrālās bankas vairākus gadus īstenotajai negatīvu bāzes procentu likmju politikai, ar kuru tika mēģināts stimulēt ekonomiku. Pozitīvu iespaidu uz Zviedrijas ekonomikas pieaugumu atstās arī visā pasaulē augošā inflācija. Visiem šiem faktoriem vajadzētu noteikt Zviedrijas kronas nostiprināšanos attiecībā pret ASV dolāru. Pēc analītiķu domām, 2017. gadā FED nebūs iespējas celt bāzes procentu likmes vairāk nekā divkārtīgi.

Vēl viens faktors, kas izdevīgs Zviedrijas kronai, ir tās korelācija ar eiro. Tirgiem saduroties ar politisku faktoru izraisītu nestabilitāti, investētāji meklēs drošākas ostas. Ja Rietumeiropas nedrošuma riski apstiprināsies, Zviedrijas krona saņems stimulu, kas vēl vairāk nostiprinās labo valsts parāda situāciju. Apvienotās Karalistes mārciņa (GBP) un Kanādas dolārs (CAD) arī ir nokritušies, taču tam ir reāli iemesli, kas var turpināties arī 2017. gadā. GBP pozīcijas būs atkarīgas no Brexit procesa, kurš jau izraisa nedrošību tirgū, pastāvot lielam valsts maksājumu bilances riskam. Toties uz Kanādas dolāra cenu iespaidu atstās tās lielākā tirdzniecības partnera ASV nostāja – vai tiks īstenoti prezidenta D. Trampa pretrunīgie plāni attiecībā uz brīvās tirdzniecības līgumiem. Kanādas dolāra cenai svarīgs faktors ir arī pasaules naftas cenas – vai OPEC izdosies tās stabilizēt augstākā līmenī. Kanādas centrālajai bankai nevajadzētu palielināt bāzes procentu likmes, tās skatījums uz ekonomikas stimulēšanu paliks mērens, bet tas neveicinās eksporta un valsts ekonomikas izaugsmi.

Arbitrāžas darījumi – Jaunzēlandes dolārs zaudē pievilcību, labas perspektīvas EUR/NZD darījumiem Pagājušajā gadā Jaunzēlandes dolārs (NZD) nostiprinājās un kļuva par arbitrāžas darījumiem pievilcīgu valūtu. Šai tendencei izšķirošs lielā mērā bija piena, kas ir valsts eksporta pamats, cenu pieaugums. 2017. gadā būs grūti noturēt NZD celšanos, jo Ķīnas ekonomikas pārkaršana izraisa nedrošību tirgos. Tātad šogad NZD valūtai ir vislielākais potenciāls kristies. TMS Europe pētniecības nodaļas analītiķi šogad rekomendē investēt valūtu pārī EUR/NZD. Eirozonas ekonomika atgūstas, politiskajai neskaidrībai pirmā pusgada laikā vajadzētu atrisināties, bet Eiropas centrālajai bankai vajadzētu palēnināt iepirkumus visās kapitāla klasēs. Tas viss izraisīs eiro valūtas nostiprināšanos 2017. gada otrajā pusgadā. Tāpat rekomendējam pameklēt investīciju iespējas reģionālajos, krusteniskajos izejvielu tirgu valūtu pāros, kuri netiek stipri vai negatīvi korelēti ar galvenajām valūtām – ASV dolāru vai eiro. Ir ieteicami ilgtermiņa AUD/NZD darījumi, kuri turklāt ļaus diversificēt investīciju portfeli.

Neskaidrās Brexit perspektīvas – signāls pārdot AK obligācijas Apvienotās Karalistes obligāciju ienesīgums neizbēgami augs globālo procentu likmju tendenču dēļ, kuras šajā valstī vēl vairāk pastiprina Brexit izraisītais juceklis, kā arī vājā maksājumu bilance. Naftas cenu celšanās, GBP vājināšanās, augošās importēto preču cenas palielina inflāciju valstī (2017. gadā prognozēta līdz 3-4%). AK centrālajai bankai vairs nav pamata stimulēt ekonomiku, samazinot bāzes procentu likmes, – tieši otrādi, sliktākā scenārija gadījumā, augot inflācijai un kapitālam bēgot no valsts, centrālā banka būs spiesta bāzes procentu likmes celt. Tā kā AK ekonomika pašlaik nav pievilcīga tiešām vai jaunām investīcijām, valdība palielina aizņemšanos, izlaižot obligācijas, to piedāvājums primārajā tirgū aug, kamēr pievilcīgums samazinās. Tas ir vēl viens faktors, kas signalizē, ka AK obligāciju ienesīgums augs.

Nikkei 225 indekss rādīs pozitīvas tendences Par spīti 2016. gada nervozajai dinamikai, kad Nikkei 225 indekss krita 25% bedrē, bet gada beigās atkal cēlās par 33%, rekomendējam iekļaut šo instrumentu savā investīciju portfelī. Uz Nikkei 225 lielu iespaidu atstās Japānas centrālā banka, kas centīsies noturēt vāju Japānas jēnu attiecībā pret ASV dolāru un šādi atbalstīt savus eksportētājus. Japānas centrālās bankas ekspansīvā fiskālā politika pievienosies Japānas uzņēmumu finansiālo rezultātu pieaugumam, tostarp banku sektorā.

Vara pieprasījuma pieaugumu nosaka pārmērīgās cerības, kas saistītas ar D. Trampa priekšvēlēšanu solījumiem 2016. gada nogalē aktivizējās globālais vara pieprasījums, un šīs izejvielas cena cēlās par apmēram 20%. Ceļoties cenai, iegriezās spirāle, skubināja investētājus pirkt un vēl vairāk palielināja pieprasījumu. D. Trampa priekšvēlēšanu solījumi investēt infrastruktūras programmās veicināja arī investīcijas būvniecības izejvielās. TMS analītiķi brīdina neļauties šai tendencei, jo diezin vai izdosies noturēt vara cenas šajā līmenī. Ķīnas valdība, cenzdamās izvairīties no nekustamā īpašuma burbuļa, 2017. gadā ierobežos būvniecības tirgu, tāpēc samazināsies pieprasījums pēc vara. Paļauties uz to, ka šo faktoru atsvērs D. Trampa solītie infrastruktūras projekti, arī nav vērts, jo to iespaids uz vara tirgu kļūs sajūtams tikai 2017. gada otrajā pusē vai 2018. gadā. Turklāt dabiskais vara pieprasījums ir atkarīgs no būvniecības sezonas, apturēto būvniecības projektu dēļ, ziemā tas mēdz būt vismazākais, tāpēc pašreizējam pieprasījuma bumam trūkst pamatojuma. Šo iemeslu dēļ iesakām pārdot varu, kamēr tā cenu joprojām uztur pārmērīgās cerības. Tuvākajos 2-3 mēnešos prognozējam vara cenas krišanos par 10-15%.

Perspektīvas investīcijas kafijā Kafijai, kas stipri palētinājās 2015. gadā, atkal vajadzētu ieinteresēt investētājus, jo ir izveidojušies visi priekšnosacījumi šīs izejvielas cenas augšanai. Jau trešo gadu ievilcies kafijas deficīts ir izsmēlis pasaules kafijas pupiņu rezerves. 2017. gadā, sakarā ar lielākajam kafijas audzētājam Brazīlijai raksturīgo ražas cikliskumu, tiek prognozēta mazāka raža nekā 2016. gadā, tāpēc šīs izejvielas piedāvājums paliks visai ierobežots. Lielu iespaidu uz kafijas cenu atstāj arī Brazīlijas reāla kurss, kas 2016. gada otrajā pusē auga, taču pēc D. Trampa uzvaras ASV vēlēšanās gada beigās kritās, vienlaikus novelkot lejup arī kafijas cenu līkni. Pašlaik ir piemērots brīdis pirkt kafiju, jo pieprasījums pēc šīs izejvielas 2017. gadā pilnīgi noteikti augs gan izejvielas deficīta, gan augošā lietojuma dēļ (kafijas lietojums gadā palielinās par 1-2%).

Akciju tirgū prognozējams Bayer triumfs Pārņēmusi kompāniju Monsanto, kompānija Bayer ir kļuvusi par pasaules lielāko agroķīmijas uzņēmumu. Sinerģijas dēļ šī darījuma potenciāls tiek novērtēts par 1,2 miljardiem. Uzņēmuma perspektīvas ir ļoti labas: stipras pozīcijas tirgū, zems parādsaistību līmenis un lielas rezerves. Tam pievienojas arī vājais eiro, kas veicinās lielāku pārdošanu aiz Eiropas robežām. Turklāt Bayer akciju cenas un peļņas attiecība ir zema (P/E 12), tāpēc investīcijas šajās akcijās atmaksāsies ātrāk nekā pie konkurentiem, kuru P/E ir 14.

***

Augstāk minētā informācija ir ieskats TMS Brokers analītiķu komandas finašu tirgus prognozēm 2017. gadam. Taču tā ir tikai aisberga redzamā daļa. Ja vēlaties uzzināt vairāk par finanšu tirgus prognozēm un to ietekmējošiem faktoriem, iepazīties ar citām investīciju iespējām 2017. gadā, mēģināt izsprast finanšu tirgus sakarības, uzdot jums interesējošus jautājumus finašu tirgus analītikas ekspertiem, Jums ir tāda iespēja.

Pievienojaties TMS Europe rīkotajam klātienes semināram Finanšu tirgi 2017. gadā 2017. gada 2. februārī viesnīcā Radison Blu Hotel Latvia, Elizabetes ielā 55, Rīgā.

Vairāk par semināru varat uzzināt apmeklējot mājas lapu www.tmseurope.lv/2017. Izmantojat iespēju un reģistrējaties bez maksas. Dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots.

***

Par uzņēmumu TMS Europe

Eiropas ekonomiskajā telpā darbojošais finanšu mākleru uzņēmums TMS Europe 2016. gada jūnijā ienāca Lietuvā, Latvijā un Igaunijā. Tā ir daļa no World Finance vairākkārt par labāko Vidus un Austrumeiropas finanšu mākleru uzņēmumu atzītā, Polijā izaugušā finanšu mākleru uzņēmuma TMS Brokers attīstības programmas ieiešanai Eiropas Savienības valstu tirgū.

TMS akcionārs ir pasaulē lielākais privātais kapitāla investīciju fonds Pinebridge (ASV), kas pārvalda aktīvus vairāk nekā 82 miljardu USD vērtībā. TMS Brokers ir 19 gadu pieredze Viduseiropas finanšu tirgos, un tas ir viens no Forex tirgus aizsācējiem Polijā.

Uzņēmums TMS Europe ir reģistrēts Maltā, 2016. gadā tam izdota Maltas finanšu pakalpojumu dienesta (MFSA) licence sniegt visus investīciju pakalpojumus 30 Eiropas valstīs, pieņemt no klientiem naudas līdzekļus un citu kapitālu un to pārvaldīt. Bloomberg izteica atzinību TMS Brokers par precīzākajām valūtu kursu prognozēm 2015. gadā. TMS Brokers strādā vairāk nekā 100 profesionāļu, trīs no tiem strādā tieši ar Latvijas tirgus klientiem.