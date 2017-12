Piektdien, 29. decembrī Latvijas kinoteātros sāk rādīt režisora Ridlija Skota, uz patiesiem notikumiem balstītu filmu Visa pasaules nauda (All the Money in the World ) par pagājušā gadsmita pasaules bagātākā cilvēka - Žana Pola Getija cietsirdīgo un tumšo dabu.

Žans Pols Getijs dižojas ar pasaules bagātākā cilvēka titulu gandrīz 20 gadu garumā, līdz 1976. gadā viņš atstāja šo pasauli, neparūpējoties par pienācīgu sagatavotu sava darba turpinātāju, tādejādi līdz šodienai vairs nav palikusi ne mazākā liecība par Getija impērijas bagātības varenumu.

Piedzimis imigrantu ģimenē kā ļoti gaidīts bērns, 22 gadu vecumā pabeidzis Kalifornijas un Oksfordas universitātes, Getijs drīz vien sāk pielietot savas zināšanas naftas biznesā, kur iemaņas gūst, vērojot tēva izdošanos nopelnīt miljonus naftas drudža laikā. Iespējams, Getija cietsirdīgais raksturs veidojas to 20 gadu laikā, kad viņš pacietīgi izpērk Tidewater Associated Oil Company akcijas, iegūstot kontrolpaketi, uzņēmuma īpašniekiem to pat nezinot, vai varbūt to četru gadu laikā, kad no miljonu vērta uzņēmuma īpašnieka viņš kļūst par cilvēku, kam pašam nācās aizņemties, līdz viņa ekspedīcija Saūda Arābijā vainagojās ar panākumiem - tiek atrasta nafta, kas Getiju vēlāk nodrošina ar pusmiljonu lielu peļņu dienā. Lai gan Žanam Polam Getijam bija četri bērni un sešpadsmit mazbērni, nauda un miljardiera statuss allaž bija svarīgāks par radu attiecībām. Ja cilvēka dzīvībai ir cena, tad Getijam tā noteikti nebija pat 2 miljonus vērta, tieši tādu summu pieprasīja teroristi par mazdēla izpirkšanu, kuru neaprēķināmais miljardieris atteicās samaksāt.

Interesanti, ka arīdzan filmas uzņemšana saistās ar kādu ne visai patīkamu faktu, uzņemšanas fināla taisnē režisors un producentu komanda pieņem lēmumu aizvietot Žana Pola Getija atveidotāju, aktieri Kevinu Speisiju, kurš tiek apsūdzēts par seksuālu uzmākšnos vairāk kā 20 epizodēs.

Lēmums uzticēt Getija lomu Kristoferam Plameram ir attaisnojies – aktieris tikko nominēts Zelta globusa balvai. Uz prestižo godalgu pretendē arī aktrise Mišela Viljamsa un filmas režisors Ridlijs Skots.

Filma Visa pasaules nauda uzņemta pēc Džona Pīrsona grāmatas motīviem un tajā piedalās arī aktieri Marks Valbergs, jaunais aktieris Čārlijs Plamers un franču kino zvaigzne Romēns Dirī.

Filmas Visa pasaules nauda reklāmas rullītis:



Sīkāka informācija: http://www.acmefilm.lv/lv/kino/visa-pasaules-nauda