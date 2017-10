Uzņēmējs Mārtiņš Barkāns: kā medusmēnesis izvērtās par biznesu

Aizbraucām ar sievu kāzu ceļojumā uz Toskānu, un lielāko ceļojuma laiku pavadījām, braukājot no vienas mazas vīna darītavas uz otru. Nav grūti šajā burvīgajā itāļu vidē iedvesmoties visādām dzīves idejām – atceras ABAVAS vīna darītavas saimnieks Mārtiņš Barkāns. Sēžot uz kādas vīna darītavas terases, spriedām, ka būtu forši arī Latvijā dzīvot laukos un darināt vīnu.

Pāris gadi pagāja mācoties un pētot tēmu. Beidzās ar to, ka 2010. gadā iegādājāmies lauku saimniecību pie Sabiles, skaistā Abavas ielejas dienvidu nogāzē, un iestādījām tur vīnogu dārzu. Savukārt ražotnē esam nu jau piecus gadus.

Lai nebūtu tā, ka rokas klēpī salikuši skatāmies un gaidām uz tiem zaļajiem augiem, kuri kādreiz dos ražu, sākām rosīties ar āboliem. Pamazām sākotnējais plāns B – kaut ko padarīsim ar āboliem, kamēr aug vīnogas, – kļuva par plānu A. Šobrīd mūsu vīna darītavas bizness ir balstīts uz Latvijas āboliem, Latvijas upenēm, rabarberiem, aronijām, ķiršiem, cidonijām. Esam kļuvuši par premium dzērienu darinātavu no Latvijas augļiem un ogām, kuros citu starpā pavisam neliela daļa, daži simti pudeļu ir arī ar vīnogām, tomēr tie nav biznesa apjomi, tas drīzāk ir dārgs hobijs.

Latvija šobrīd vēl ir meklējumos. Ir vīnogu šķirnes, kas Latvijā aug viegli, un arī sliktā gadā, kā šogad, mums ir raža. Taču jāatzīst, ka no šķirnēm, kas pie mums ir viegli izaudzējamas, vīns, visticamāk, būs tāds īpatnējs. No 2015. gada ražas mums izdevās iegūt salīdzinoši augstas kvalitātes baltvīnu, kas darināts no vīnogu šķirnes Solaris.

Dzērienu darināšana no Latvijas augļiem un ogām nav ļoti plašs segments. Ļoti daudzi cilvēki taisa vīnu mājās, mums pat ir salīdzinoši daudz oficiāli reģistrētu vīna darītavu, bet ja mēs pieejam pie vīna plaukta populārākajos veikalu tīklos, tur nebūs tāda segmenta kā Latvijas vīni.

Īstenībā iespējas ir plašas, kopumā mums ir vairāk kā 20 dažādi dzērieni. Lai cik tas jocīgi nebūtu, visvairāk pārdotais mūsu dzēriens, kurš top un ir pieejams tikai divus mēnešus gadā – ir karstvīns. Šajā dzērienā izmantoti Latvijas āboli un upene, veidojot tādu garšu kompozīciju, kura acīmredzot uzrunā latviešu pircēju.

Biznesa sākumā mūsu ģimene spēja akumulēt pietiekoši daudz līdzekļus, lai izveidotu bāzi uzņēmumam. Mēs jau strādājām, bijām iegādājušies ražotnes telpas, mums jau bija bāzes produktu portfelis, savs zīmols un jau pirmie kontrakti ar klientiem.

Tas parasti, it īpaši ražojošiem uzņēmumiem, ir mirklis, kad ir svarīgi, lai finansētāji notic, ka turpināsim augt, ka mums ir perspektīva. Bankas lielākoties labprāt finansē jau stabilus uzņēmumus, tādēļ tieši ALTUM programmas mums ļāva izaugt un dabūt to papildu grūdienu.

Jaunajiem uzņēmējiem viens no svarīgākajiem jautājumiem ir saprast savas lietas mērogu – vai tu neesi par mazu vai par lielu savām ambīcijām. Var uzsākt savu uzņēmumu, savācot lielu komandu, bet izrādās, ka uzņēmumam nepietiek tirgus. Vai arī otrādi. Nav jābaidās līdz galam visu nezināt, bet jāpieņem kaut kādi riski un ir jāiedomājas. Ticu, ka notiek tas, ko tu iedomājies.

Skaties video par uzņēmēja pieredzi un uzzini par valsts atbalsta iespējām biznesa sākšanai un attīstībai.