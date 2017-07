Latvijas e-komercijas līderis izsludina radikālas izmaiņas preces cenas attēlošanai – klientiem rādīt vienmēr labu gala cenu bez jebkādām atlaidēm. Lēmums mainīt preces cenas attēlošanas veidu un piesaistīt klientus ar vienmēr labu cenu, nevis atlaidēm ir balstīts uz pēdējos 3 gados veiktajām analīzēm, pētījumiem un klientu uzvedības izpēti – informē Laila Snidzāne, interneta veikala 220.lv valdes locekle.

Analizējot klientu uzvedību un pirkšanas tradīcijas internetā, mēs skaidri saskatījām tendenci, ka laba cena ir iemesls nr.1 kāpēc iepirkties internetā un labas cenas nozīmība tikai pieaug. 2017. gada maijā veiktais pētījums tikai apstiprina, cik nozīmīga ir Labas cenas ietekme. 60% no respondentiem to minēja kā galveno iemeslu, kāpēc viņi iepērkas internetā vai plāno to darīt nākotnē. Salīdzinājumā ar 2015. gada pētījumiem labas cenas nozīmība ir pieaugusi par 25%. Arī aptaujājot standarta veikalu pircējus un uzdodot jautājumu, kas mudinātu tos iepirkties internetā, atbilde bija skaidra, proti, laba cena mudinātu 32% no aptaujātajiem respondentiem iepirkties internetā pirmo reizi vai iepirkties biežāk.





Avots: 220.lv /RAIT F2F Latvijas iedzīvotāju pētījums 2015-1017 (vecums 15-74)



Jau pagājušajā gadā, pamatojoties uz veiktajiem pētījumiem, mēs sākām pirmos labas gala cenas testus www.220.lv mājās lapā. Testu laikā preču gala cenu klientiem attēlojām dažādos veidos: ar atlaidi pret iepriekšējo cenu, norādot % apjomu, ar atlaidi pret iepriekšējo cenu, bet nenorādot procentus un ar vienu labu gala cena. Jau pirmie testi parādīja, ka patērētāju attieksme pret atlaidēm ir mainījusies. Atlaižu nozīmība ir mazinājusies – klientiem svarīgāka ir preces gala cena.

Testi mājas lapā apstiprināja pieņēmumu, ka klienti ir piekusuši no milzīgo atlaižu komunikācijas un vairāk tām netic, jo uzskata to par kārtējo reklāmas triku. Joprojām tirgū ir dažas kompānijas, kas piedāvā klientiem piedāvājumus ar atlaidēm līdz pat 95%, kas patiesi ir mulsinoši. Līdz ar to mēs esam pieņēmuši lēmumu klientus ieinteresēt izdarīt pirkumu 220.lv nevis ar atlaidēm, bet gan ar labu cenu, jo tas ir tas, ko mēs patiesi piedāvājam un kas ir pats svarīgākais klientam – laba cena, nevis laba atlaide.

Lai piedāvātu klientiem labu gala cenu, mēs esam paralēli ieviesuši arī programmu "Atradāt lētāk?“. Programma ļauj mums ļoti ātri reaģēt uz cenu izmaiņām tirgū un būtu ļoti konkurētspējīgiem," saka 220.lv valdes locekle Laila Snidzāne.

220.lv pasludina atlaižu medību sezonas beigas un turpmāk 220.lv klientiem piedāvās LABU GALA CENU, nevis atlaides – apstiprina L. Snidzāne.

Šo jaunumu jau aktivizējām mājas lapā īsi pirms Jāņiem, mudinot klientu preces iegādāties tad, kad tas ir ērti viņam, jo nav svarīgi, vai šodien ir darba diena, brīvdienas vai svētki, 220.lv vienmēr ir laba gala cena un klienti par to var pārliecināties jebkurā sev ērtā laikā – apstiprina 220.lv mārketinga direktore Kristīne Kalēja.

Par 220.lv

Interneta veikals 220.lv ir lielākais un pazīstamākais interneta veikals Latvijā, kuru zina 99% no Latvijas interneta lietotājiem un kurā iepērkas 67% no tiem (vecumā no 15 līdz 74 gadiem).Interneta veikals 220.lv ir daļa no Pigu grupas, kā pārvaldībā ir Pigu.lt interneta veikals Lietuvā, 220.lv interneta veikals Latvijā un Kaup24.ee interneta veikals Igaunijā. Konsolidētais apgrozījums 2015. gadā bija turpat 70 miljonu eiro apmērā.

Papildu informācija:

Laila Snidzāne, SIA Pigu Latvia valdes locekle, e-pasts: laila@220.lv, mob. tālr.: 20367449

Kristīne Kalēja, SIA Pigu Latvia mārketinga direktore, e-pasts: kristine@220.lv, mob. tālr.: 26317702