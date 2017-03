Azartspēļu un izložu nodokļa maksātājiem jārēķinās ar tā palielinājumu, iespējams, pat dubultošanu, nozare izsakās piesardzīgi, pirmdien raksta laikraksts Dienas Bizness.

Lai kompensētu iecerētās nodokļu reformas radīto ienākuma nodokļu ieņēmumu kritumu, iecerēts paaugstināt ne tikai akcīzes, bet arī azartspēļu un izložu nodokļa likmes. «Azartspēļu un izložu nodokļa paaugstināšana ir dienaskārtībā,» pašreizējo situāciju raksturoja Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs Edgars Putra. Viņš atzina, ka iespējamais šo nodokļu pieauguma apmērs vēl nav detalizēti diskutēts. «Finanšu ministrijai ir iesniegts piedāvājums šo nodokļa likmi dubultot,» norādīja E. Putra. Viņš gan piebilda, ka pagaidām ir idejas un priekšlikumi, taču nav konkrētu risinājumu.

Latvijas spēļu biznesa asociācijas padomnieks Arnis Vērzemnieks DB norāda, ka aptuveni pirms nedēļas asociācijai bijusi tikšanās ar Finanšu ministrijas pārstāvjiem, kuras laikā apspriesti divi ministrijas piedāvājumi attiecībā uz azartspēļu nozari. Pirmais paredz atjaunot iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksu no laimesta, kas tika atcelta 2012. gadā. Savukārt otrs priekšlikums ir paaugstināt nozares nodokļus. Pēc A. Vērzemnieka teiktā, FM piedāvājums ir tos palielināt par aptuveni 30%.

«Mēs kā nozares pārstāvji nevaram piekrist ne vienam, ne otram piedāvājumam. Runājot par IIN, tur nav loģikas, jo laimestus nevar salīdzināt ar citiem ieņēmumiem. Tas ir kā blakusprodukts un to nevar uzskatīt par plānveida ieņēmumu. Savukārt attiecībā uz nodokļu palielināšanu, pēdējo piecu gadu laikā tie ir paaugstināti jau par aptuveni 30 līdz 34 procentiem. Tāpat nevar nepieminēt, ka 2019. gadā spēļu zālēs esošajiem automātiem obligāti jābūt saslēgtiem vienotā azartspēļu automātu kontroles un uzraudzības sistēmā, lai ļautu inspekcijai attālināti piekļūt to datiem. Lai to izdarītu, ir nepieciešamas miljonu investīcijas. Ar valsti bija vienošanās, ka līdz tam laikam nodokļu politika nozarei netiks mainīta. Tagad sanāk, ka kaut kas tomēr tiks mainīts un šī noruna tiks pārkāpta. Jā, iespējams, pēc 2019. gada, varētu kaut ko mainīt,» pieļauj A. Vērzemnieks.

