Alise Semjonova: Infogr.am sasniedzis būtisku attīstības punktu

Alise Semjonova, datu vizualizācijas uzņēmuma Infogr.am līdzdibinātāja, intervijā laikrakstam Dienas Bizness stāsta, ka šobrīd uzņēmums nonācis punktā, kad tas ir finansiāli pašpietiekams un tuvākajā laikā papildu investīcijas nav plānots piesaistīt.

Ja pareizi atceros, jums bija arī doma par video infografikām.

Jā, mēs meklējam veidus, kā iekustināt vizualizācijas, lai tās varētu palīdzēt datus izstāstīt pakāpeniski, dinamiski. Pie tā vēl strādājam.

Pirms kāda laika uzņēmums piesaistīja 1,34 milj. eiro lielas investīcijas. Vai tuvākajā laikā ir plānots piesaistīt vēl investīcijas?

Nē. Mums ir bijuši divi investīciju raundi – pirmssēklas un sēklas, šobrīd esam spējīgi sevi uzturēt un tuvākajā laikā neplānojam piesaistīt papildu finansējumu.

Un pārdot uzņēmumu?

Arī šajā jautājumā mums nav publiski izziņojamu plānu.

Kā rit bizness, kopš Uldis Leiterts ir citā projektā?

Uldis joprojām ir valdē, piedalās lielu lēmumu pieņemšanā, ir klātesošs uzņēmumam svarīgos notikumos, bet ikdienas darbībās nepiedalās, jo strādā pie sava jaunā startup - Fragmentic - un šobrīd ir Sanfrancisko. Infogr.am kultūrā vispār no pašiem pirmsākumiem ir ieviesies, ka uzņēmums ir no dibinātājiem neatkarīgs. Mums ir trīs spēcīgas komandas – pārdošana, izstrādne un dizains, un katra no tām var patstāvīgi darboties bez dibinātāju klātesamības 24 stundas diennaktī. Lēmumu pieņemšanā un kultūrā kodols – dibinātāji – ir svarīgs, bet ikdienas darbībās to nejūt.

