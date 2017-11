Attīsta ģeotelpiskās tehnoloģijas

AS Latvijas valsts meži izstrādājusi ģeotelpisko informācijas tehnoloģiju (IT) platformu, kas paredzēta gan savu biznesa procesu atbalstam, gan citiem uzņēmumiem, gan eksportam

Biznesa modelis, kad IT risinājumus izstrādā un klientiem piedāvā uzņēmums, kura pamata bizness nav IT, nav ierasts Latvijā. AS Latvijas valsts meži (LVM) izstrādāto ģeotelpisko IT platformu jau novērtējuši vairāki Latvijas uzņēmumi un šobrīd testē potenciālie ārvalstu klienti. Tā pretendē uz Latvijas Investīcijas un attīstības aģentūras Eksporta un inovācijas balvu 2017 kā Inovatīvākais produkts.

Ģeotelpiskās informācijas tehnoloģijas savu biznesa procesu atbalstam LVM izstrādā un attīsta kopš 2009. gada, katru gadu investējot līdzekļus gan IT infrastruktūras nodrošināšanā, gan jaunāko tehnoloģiju ieviešanā, gan personāla attīstībā. 2012. gadā uzņēmums pieņēma lēmumu pilnībā atteikties no ģeotelpisko IT sistēmu izstrādes ārpakalpojuma, izveidojot iekšēju biznesa sistēmu risinājumu struktūrvienību, kurā darbojas šīs jomas profesionāļi – ģeotelpisko risinājumu izstrādātāji, analītiķi un konsultanti, telpiskās modelēšanas eksperti un attālās izpētes speciālisti. Kopš 2015. gada LVM ģeotelpiskās IT platformas izstrādei uzņēmums ir investējis aptuveni vienu miljonu eiro.

Produktu un pakalpojumu piedāvājums ietver ģeogrāfisko IT sistēmu izstrādi (tostarp LVM ģeotelpiskās platformas ieviešanu), telpiskās plānošanas optimizācijas modeļu izstrādi, ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) konsultācijas un projekta vadību, ĢIS datu apstrādes un analīzes pakalpojumus, kā arī attālās izpētes datu apstrādi un datu servisu nodrošināšanu. «Platforma paredzēta dažāda veida ģeotelpisko datu apskatei, apstrādei un analīzei. Tā ietver darba virsmas, pārlūka un mobilo lietojumu risinājumus darbam ar vienotu datu bāzi,» stāsta LVM biznesa sistēmu risinājumu struktūrvienības vadītājs Māris Kuzmins.



