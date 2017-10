Deloitte Technology Fast 50 sarakstā arī uzņēmums no Latvijas

«Deloitte Latvia šogad pirmo reizi piedalījās šajā projektā, un tāpēc, manuprāt, viens uzņēmums no Latvijas ir ļoti labs rezultāts. Piemēram, tāda Centrāleiropas valsts kā Slovēnija Technology Fast 50 sarakstā nav minēta vispār. No mūsu kaimiņvalstīm vispozitīvāk izskatās Lietuva ar sešām kompānijām. Kopumā līdere ir Polija – sarakstā iekļuvušas 19 kompānijas,» saka Polina Nazarova, Deloitte Latvia biznesa attīstības vadītāja.

Latvijas kompānija EazyOne ir iekļuvusi šī saraksta 18. vietā. «EazyOne ir iekļuvusi šajā sarakstā, pateicoties tam, ka tai bija drosme pieteikties un pateicoties fantastiskiem rezultātiem – 731% apgrozījuma pieaugums pret iepriekšējo gadu un lielisks produkts, ko eksportē uz vairākām valstīm. Nākamajā gadā iesaku uzņēmumiem būt proaktīvākiem un pieteikties, jo sarakstā var iekļūt tikai tie uzņēmumi, kuri piesakās,» saka P. Nazarova.

«Iekļūšana šajā sarakstā mums ir kā atzinība par to, ka ar mūsu izvēlēto biznesa modeli var veiksmīgi sasniegt apgrozījuma un peļņas strauju izaugsmi. EazyOne ir Latvijas uzņēmums bez ārējiem investoriem. Veidojam programmatūru biznesa klientiem visā pasaulē, prioritāte ir reālu biznesa vajadzību risināšana maksājošiem biznesa klientiem. Izaugsme ir kontrolēta un atbilstoša klientu pieaugumam un aktuālajām vajadzībām. Ar šo piemēru mēs gribam arī parādīt citiem esošajiem un topošajiem jaunuzņēmumiem, ka ir iespējams sasniegt veiksmīgus rezultātus arī bez lielām investīcijām, bet pastāvīgi koncentrējoties un radot risinājumus reālām vajadzībām un reāliem maksājošiem klientiem. Ceram, ka strauji augoša uzņēmuma reputācija palīdzēs arī atrast jaunus kolēģus,» saka Raimonds Simanovskis, EazyOne vadītājs. Vaicāts, kāpēc sarakstā ir tikai viens uzņēmums no Latvijas, viņš norāda, ka gadsimta mijā Latvijā bija daudzi strauji augoši IT uzņēmumi, kas veiksmīgi iekļuva šajā sarakstā. Šobrīd daudziem pieredzējušajiem un arī jaunajiem IT uzņēmumiem vairs nav tik strauja izaugsme vai arī tie ir kļuvuši par citu valstu lielo uzņēmumu meitas uzņēmumiem. «Pēdējos gados Latvijā ir radušies daudzi jauni un strauji augoši jaunuzņēmumi, bet daudzi no tiem diemžēl nekvalificējas Deloitte Technology Fast 50 kritērijiem. Daudzi uzņēmumi jau sākumā vai arī pēc pāris gadiem ir kļuvuši par ārzemju uzņēmumu meitas uzņēmumiem un netiek iekļauti Latvijas uzņēmumu sarakstā. Savukārt citi uzņēmumi par svarīgākajiem biznesa mērķiem ir izvirzījuši nevis apgrozījumu un peļņu, bet gan lietotāju skaita pieaugumu un investoru piesaisti, kas tos finansētu,» teic R. Simanovskis.

Tuvākajos gados uzņēmums plāno turpināt attīstību līdzšinējos tempos. Tāpat EazyOne turpinās strādāt pilnībā attālināti bez kopīga biroja. «Mēs visi strādājam no mājām vai dažreiz no jebkuras citas vietas pasaulē, kur pieejams internets. Attālinātā darba pieeja ir palīdzējusi piesaistīt darbiniekus, kas vēlas elastīgāku darba laiku un vēlas samazināt transporta laiku un izmaksas. Tāpat tas ļauj darbiniekiem būt efektīvākiem un saplānot, kad koncentrēties veicamajiem darbiem vienatnē un kad komunicēt un strādāt kopā,» viņš teic.

Vaicāts, kā uzzināja par konkursu, R. Simanovskis teic, ka zināja par to jau no iepriekšējiem gadiem. Jau 2003. gadā Technology Fast 50 Centrāleiropas topā 27. vietā iekļuva tolaik viņa pārstāvētais informācijas tehnoloģiju ieviešanas un konsultāciju uzņēmums IT Alise. «Šajā gadā informāciju par pieteikšanos saņēmām no dažādām organizācijām, tai skaitā no Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas. Uzņēmumam EazyOne pēdējos četros gados ir bijis veiksmīgs apgrozījuma pieaugums, tādēļ šogad nolēmām piedalīties. Patīkami, ka šajā konkursā ir viens skaidrs un konkrēts biznesa kritērijs - apgrozījuma pieaugums. Tas atšķir šo konkursu no dažādiem jaunuzņēmumu «skaistuma konkursiem», kur tiek vērtēts viss cits, tikai ne apgrozījums un peļņa. Tas rada maldīgu iespaidu par uzņēmuma stabilitāti un veiksmīgu attīstību,» viņš saka.

Technology Fast 50 ir programma, kas izceļ visstraujāk augošās publiskās vai privātās tehnoloģiju kompānijas Centrāleiropā. Saraksts balstīts uz apgrozījuma pieaugumu četros gados – no 2013. līdz 2016. gadam.