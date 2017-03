AS Exigen Services Latvia ar jaunu vadītāju pie stūres attīstīs biznesa inteliģences, publisko e-pakalpojumu un moderno sistēmu izstrādi

Exigen Services Latvia ir viens vadošajiem IT uzņēmumiem Latvijā. Šā gada martā Exigen Services Latvia tika iecelts jauns uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Māris Dreimanis, kurš amata grožus pārņēma no ilggadējā uzņēmuma valdes priekšsēdētāja Ivara Puksta, kurš turpmāk uzņēmumā darbosies kā padomes priekšsēdētājs. Darbu Exigen Services Latvia vadībā turpina tās valdes priekšsēdētāja vietnieks, finanšu un administratīvais direktors Uldis Smilts un biznesa attīstības direktore Ivonna Bibika.

Latvijā Exigen Services Latvia viens no nozīmīgākiem klientiem jau vairākus gadus ir Valsts ieņēmuma dienests un, lai nodrošinātu publisko datu atkal izmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību, tiek plānota jaunas maksājumu administrēšanas informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana. Patlaban ir izsludināts konkurss, kurā tiek meklēts uzņēmums, kurš veiks sistēmas pārbūvi. Iepirkumu konkursā piedalās arī Exigen Services Latvia. «Pašlaik Latvijā budžets un visa nodokļa iekasēšana notiek pēc naudas plūsmas principa, bet ES direktīva pieprasa, ka ir jāveido budžets pēc uzkrājuma principa, kā finanšu uzskaite notiek komercstruktūrās,» skaidro I. Puksts. Pašmāju tirgū Exigen Services Latvia apkalpo tādus komercklientus kā Latvenergo, Latvijas Dzelzceļš, kas būtībā ir valsts uzņēmumi, kā arī vairākas komercbankas. «Ārpus Latvijas strādājam ar Hotelplan, Euroffice, dažām starptautiskām investīciju bankām, sniedzam pakalpojumus lieliem tehnoloģiju ražotājiem SAP un IBM,» stāsta M. Dreimanis. Latvijā ir salīdzinoši neliels tirgus dalībnieku skaits, kuriem būtu nepieciešamība pēc kompleksiem, integrētiem risinājumiem. Vienkāršākiem risinājumiem mazākas IT kompānijas ir apsviedīgākas, dažreiz ātrākas un arī lētākas, līdz ar to Exigen Services Latvia savas izaugsmes iespējas nišā, kurā patiešām jūtas stipri, atrod ārvalstīs.

