Implantoloģijas klīnikā investē 1,5 miljonus eiro

Valmieras stikla šķiedra saņēmusi 50,4 miljonu eiro aizdevumu ASV ražotnes paplašināšanai

AS Valmieras stikla šķiedra noslēgusi aizdevuma līgumu ar AS SEB Banka un AS Danske Bank filiāli Latvijā par finansējuma 50,4 miljonu eiro apmērā piešķiršanu ASV ražotnes paplašināšanas projekta īstenošanai, liecina uzņēmuma paziņojums...