Papildināta IT vairumtirgotāja Elko grupa valde

Sākot ar šodienu, informācijas tehnoloģiju (IT) vairumtirgotāja Elko grupa valdes sastāvs tiek paplašināts, par valdes locekli ieceļot Maksimu Stomakhinu, liecina uzņēmuma biržai Nasdaq Riga iesniegtais paziņojums.

Pēdējo 15 gadu laikā Stomakhins strādājis dažādos ar komercdarbību saistītos vadošos amatos un bijis valdes loceklis IT distribūcijas uzņēmumā Merlion.

Saskaņā ar Firmas.lv piejamo informāciju, Elko grupas valdes priekšsēdētājs ir Egons Mednis, bet valdes locekļi - Mārtiņš Ozoliņš, Vadims Rabša un Svens Dinsdorfs.

AS Elko grupa ir IT produktu un risinājumu izplatītājs, kas pārstāv 180 IT ražotājus, piedāvā plašu produktu klāstu un sniedz pakalpojumus vairāk nekā 7000 mazumtirgotājiem, vietējiem datoru ražotājiem, sistēmu integratoriem un dažādu nozaru uzņēmumiem 30 valstīs Eiropā un Centrālajā Āzijā.

Elko grupa koncerna apgrozījums šogad pirmajā pusgadā bija 586,068 miljoni eiro, kas ir par 20,8% vairāk nekā 2016.gada attiecīgajā periodā, savukārt koncerna peļņa pieaugusi par 24,6%, sasniedzot 4,827 miljonus eiro.